https://ria.ru/20250623/serbiya-2024930762.html

Песков прокомментировал ситуацию с поставками оружия из Сербии на Украину

Песков прокомментировал ситуацию с поставками оружия из Сербии на Украину - РИА Новости, 23.06.2025

Песков прокомментировал ситуацию с поставками оружия из Сербии на Украину

Москва слышала заявления, что сербской стороной принимаются определенные меры в плане лицензирования экспорта боеприпасов, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:39:00+03:00

2025-06-23T18:39:00+03:00

2025-06-23T18:39:00+03:00

сербия

украина

москва

дмитрий песков

александр вучич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва слышала заявления, что сербской стороной принимаются определенные меры в плане лицензирования экспорта боеприпасов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с поставками вооружений из Сербии на Украину. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. После этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Также сербский лидер заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения. "Эта тема поднималась в ходе наших контактов с сербскими друзьями. Определенные разъяснения и гарантии были даны нашими сербскими коллегами. Мы рассчитываем на то, что это будет и есть именно так. Но сегодня, собственно, мы слышали заявления о том, что определенные меры в плане лицензирования экспорта и так далее оперативно принимаются. Поэтому будем надеяться, что это никак не повлияет на наши добрые отношения", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250623/peskov-2024917888.html

сербия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сербия, украина, москва, дмитрий песков, александр вучич