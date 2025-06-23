https://ria.ru/20250623/serbiya-2024930762.html
Песков прокомментировал ситуацию с поставками оружия из Сербии на Украину
Песков прокомментировал ситуацию с поставками оружия из Сербии на Украину - РИА Новости, 23.06.2025
Песков прокомментировал ситуацию с поставками оружия из Сербии на Украину
Москва слышала заявления, что сербской стороной принимаются определенные меры в плане лицензирования экспорта боеприпасов, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:39:00+03:00
2025-06-23T18:39:00+03:00
2025-06-23T18:39:00+03:00
сербия
украина
москва
дмитрий песков
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва слышала заявления, что сербской стороной принимаются определенные меры в плане лицензирования экспорта боеприпасов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с поставками вооружений из Сербии на Украину. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. После этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Также сербский лидер заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения. "Эта тема поднималась в ходе наших контактов с сербскими друзьями. Определенные разъяснения и гарантии были даны нашими сербскими коллегами. Мы рассчитываем на то, что это будет и есть именно так. Но сегодня, собственно, мы слышали заявления о том, что определенные меры в плане лицензирования экспорта и так далее оперативно принимаются. Поэтому будем надеяться, что это никак не повлияет на наши добрые отношения", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250623/peskov-2024917888.html
сербия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, украина, москва, дмитрий песков, александр вучич
Сербия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Александр Вучич
Песков прокомментировал ситуацию с поставками оружия из Сербии на Украину
Песков: Кремль слышал заявления Белграда о лицензировании экспорта боеприпасов