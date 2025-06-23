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Вучич пообещал осенью провести крупнейший военный парад в Белграде - РИА Новости, 23.06.2025
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15:41 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/serbiya-2024865913.html
Вучич пообещал осенью провести крупнейший военный парад в Белграде
Вучич пообещал осенью провести крупнейший военный парад в Белграде - РИА Новости, 23.06.2025
Вучич пообещал осенью провести крупнейший военный парад в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич пообещал провести в сентябре крупнейший военный парад в Белграде с участием рекордных 10 тысяч военнослужащих. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:41:00+03:00
2025-06-23T15:41:00+03:00
технологии
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александр вучич
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rafale
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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пообещал провести в сентябре крупнейший военный парад в Белграде с участием рекордных 10 тысяч военнослужащих. "В рамках празднования Дня сербского единства (15 сентября – ред.) и сербского национального флага увидите, чем армия Сербии располагает… Будут участвовать 10 тысяч военнослужащих. Немного стран могут себе позволить вывести (на парад – ред.) столько военнослужащих", - сказал Вучич журналистам после заседания расширенной коллегии генштаба в понедельник. Он выразил уверенность, что гражданам "не будет стыдно за всеобщий прогресс своей армии и своей страны". "Увидите, какие новые системы приобретены, я бы о б этом не говорил, если бы это уже не было большей частью в наших руках. Где-то 19 или 20 сентября, это пятница и суббота мы организуем парад… Особенно будете удивлены тем, что делаем с БПЛА, антидроновыми системами и всем остальным здесь будут особые неожиданности", - отметил сербский лидер. Вучич в понедельник сообщил, что Сербия в течение 4-5 лет введет в строй цифровую платформу для обмена информацией от БПЛА и других средств для координации действий вооруженных сил и получит одну из самых мощных малых армий в мире. В последние годы власти Сербии заявляют о модернизации вооруженных сил после длительного периода без приобретения новых вооружений. Армия Сербии была оснащена новыми средствами ПВО, такими как ЗРПК Панцирь-С1 и РЭБ "Репеллент" из РФ и ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. Сербия приобретает РСЗО, артиллерийские системы и БПЛА с упором на продукцию собственной промышленности. Сербский ВПК активно развивает производство беспилотных наземных платформ и беспилотных летательных аппаратов. Власти Сербии также начали переход от советской и российской авиационной техники к западным системам. Подписан договор о приобретении 12 новых самолетов Rafale с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. По неофициальным данным поставка ожидается не ранее 2028 года. В 2023 году были куплены у Кипра 11 вертолетов Ми-35П, также закупались испанские транспортные самолеты CASA C-295 и вертолеты Н145 и 22 радиолокационных станции во Франции. Ранее Вучич говорил, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
https://ria.ru/20250613/gaz-2022672417.html
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технологии, сербия, белград (город), россия, александр вучич, панцирь-с1, rafale, с-400 «триумф», в мире
Технологии, Сербия, Белград (город), Россия, Александр Вучич, Панцирь-С1, Rafale, С-400 «Триумф», В мире
Вучич пообещал осенью провести крупнейший военный парад в Белграде

Вучич пообещал провести в сентябре крупнейший военный парад в Белграде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пообещал провести в сентябре крупнейший военный парад в Белграде с участием рекордных 10 тысяч военнослужащих.
"В рамках празднования Дня сербского единства (15 сентября – ред.) и сербского национального флага увидите, чем армия Сербии располагает… Будут участвовать 10 тысяч военнослужащих. Немного стран могут себе позволить вывести (на парад – ред.) столько военнослужащих", - сказал Вучич журналистам после заседания расширенной коллегии генштаба в понедельник.
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Он выразил уверенность, что гражданам "не будет стыдно за всеобщий прогресс своей армии и своей страны".
"Увидите, какие новые системы приобретены, я бы о б этом не говорил, если бы это уже не было большей частью в наших руках. Где-то 19 или 20 сентября, это пятница и суббота мы организуем парад… Особенно будете удивлены тем, что делаем с БПЛА, антидроновыми системами и всем остальным здесь будут особые неожиданности", - отметил сербский лидер.
Вучич в понедельник сообщил, что Сербия в течение 4-5 лет введет в строй цифровую платформу для обмена информацией от БПЛА и других средств для координации действий вооруженных сил и получит одну из самых мощных малых армий в мире.
В последние годы власти Сербии заявляют о модернизации вооруженных сил после длительного периода без приобретения новых вооружений. Армия Сербии была оснащена новыми средствами ПВО, такими как ЗРПК Панцирь-С1 и РЭБ "Репеллент" из РФ и ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году.
Сербия приобретает РСЗО, артиллерийские системы и БПЛА с упором на продукцию собственной промышленности. Сербский ВПК активно развивает производство беспилотных наземных платформ и беспилотных летательных аппаратов.
Власти Сербии также начали переход от советской и российской авиационной техники к западным системам. Подписан договор о приобретении 12 новых самолетов Rafale с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. По неофициальным данным поставка ожидается не ранее 2028 года.
В 2023 году были куплены у Кипра 11 вертолетов Ми-35П, также закупались испанские транспортные самолеты CASA C-295 и вертолеты Н145 и 22 радиолокационных станции во Франции. Ранее Вучич говорил, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
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ТехнологииСербияБелград (город)РоссияАлександр ВучичПанцирь-С1RafaleС-400 «Триумф»В мире
 
 
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