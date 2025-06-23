https://ria.ru/20250623/serbija-2024843953.html

Сербия приостановила экспорт боеприпасов, заявил Вучич

Сербия приостановила экспорт боеприпасов, заявил Вучич - РИА Новости, 23.06.2025

Сербия приостановила экспорт боеприпасов, заявил Вучич

Сербия приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения, заявил в понедельник президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:31:00+03:00

2025-06-23T14:31:00+03:00

2025-06-23T14:31:00+03:00

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БЕЛГРАД, 23 июн - РИА Новости. Сербия приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения, заявил в понедельник президент Сербии Александр Вучич. В Службе внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщали о поставках Белградом Киеву боеприпасов, вопреки заявленному нейтралитету. После этого Вучич сообщил, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. "Мы сейчас остановили буквально все и отправляем своей армии, объясню вам почему… Должны быть особые и специальные решения, чтобы что-то было отправлено. Нет больше такого, чтобы согласились два министра, и продукция шла обычным и нормальным путем, сейчас все приостановлено и посмотрим, как будет дальше в соответствии с интересами Сербии", - заявил Вучич журналистам после заседания расширенной коллегии генштаба. По словам президента Сербии, от оборонной промышленности страны напрямую зависят до 150 тысяч человек. Он подчеркнул, что сербский ВПК поставлял за рубеж только боеприпасы. "Я оставлять 150 тысяч человек без хлеба не хочу… Я открыл им все рынки Азии, американский рынок, мы 13-15 лет экспортируем лучшие боеприпасы фабрики "Први партизан" в США. Вы спросите: "Куда это отдают американцы?". Они 80% сами расходуют, это великолепные боеприпасы. Поставляем ли в страны ЕС? А куда поставлять если не в ЕС, какому конечному пользователю? Говорят: не надо в Африку. А куда тогда можно? На Антарктиду? Кому там?" - сказал сербский лидер. Он напомнил, что после террористического нападения в Израиле 7 октября Сербия единственная в Европе продолжила поставки боеприпасов Израилю. При этом он отметил, что обсуждал этот вопрос и с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и будет его обсуждать и в дальнейшем. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 4 июня, что Москва приняла к сведению заверения президента Сербии Александра Вучича о том, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнерами. Она подчеркнула, что Россия исходит из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные сделки, предотвращать утечку военной продукции "не по адресу". Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что, по поступающей информации, сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету", поставляют боеприпасы Киеву. В сообщении отмечалось, что прикрытием для антироссийских действий служит "нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".

https://ria.ru/20250617/serbiya-2023164962.html

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сербия, белград (город), александр вучич, в мире