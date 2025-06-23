https://ria.ru/20250623/semya-1882525592.html

День семьи, любви и верности в России: когда отмечают, традиции праздника

День семьи, любви и верности в России: когда отмечают, традиции праздника - РИА Новости, 23.06.2025

День семьи, любви и верности в России: когда отмечают, традиции праздника

В государственный праздник День семьи, любви и верности чествуют супружеские пары России. Какого числа отмечается, история даты, что и когда будет происходить – РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T20:36:00+03:00

2025-06-23T20:36:00+03:00

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справки

муром

россия

владимирская область

русская православная церковь

совет федерации рф

день семьи, любви и верности в россии

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В государственный праздник День семьи, любви и верности чествуют супружеские пары России. Какого числа отмечается, история даты, что и когда будет происходить – в материале РИА Новости.День семьи, любви и верностиВсероссийский день супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии принято праздновать меньше двадцати лет, он не является всемирным, но россияне уже давно с теплом его ждут и встречают. Официальная миссия праздника – сохранять традиционные семейные ценности и духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи.В этот день молодожёны стремятся заключить брак, а одинокие люди молятся о помощи в поисках второй половины.Когда отмечаютДень семьи, любви и верности ежегодно проходит в России 8 июля. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.Если 8 июля приходится на воскресенье, то некоторые ЗАГСы могут отменить свой законный выходной и регистрировать браки в такой желанный для многих пар деньСимволом праздника выбрана ромашка. Распространенный в это время года в России полевой цветок символизирует мечты о любви и верности.История праздникаТрадиция светского празднования дня Петра и Февронии была восстановлена жителями Мурома в 1990-х годах, когда День города решили объединить с Днем семейных ценностей.Праздником всероссийского масштаба День семьи, любви и верности стал в 2008 году. Он получил одобрение Межрелигиозного совета России. Оргкомитет праздника возглавляет президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.Статус государственного праздника День семьи, любви и верности получил 28 июня 2022 года указом президента России. Несмотря на это он остаётся рабочим днем.Предание о Петре и ФевронииПетр и Феврония удостоены церковного почитания за то, что дали пример идеальной православной христианской семьи.В летописных источниках князь Петр Муромский не упоминается, поэтому некоторые исследователи отождествляют его с князем Давидом, который правил в Муроме с 1205 по 1228 год и принял постриг с именем Петра.История любви святой супружеской пары описана в древнерусской "Повести о Петре и Февронии Муромских".За несколько лет до княжения Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Во сне князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода Феврония. Она была красива, благочестива и добра, к тому же мудра и умела лечить недуги. Князь полюбил Февронию и дал обет жениться на ней после исцеления. Девушка исцелила князя, однако он не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила князя, и тогда он женился на исцелительнице.Когда Петр наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания и потребовали, чтобы князь оставил ее. Петр, узнав, что его хотят разлучить с любимой женой, предпочел добровольно отказаться от власти и богатства и удалиться вместе с ней в изгнание. Петр и Феврония покинули Муром, отплыв на лодке по реке Оке. Вскоре в Муроме началась смута, бояре перессорились, домогаясь освободившегося княжеского престола, пролилась кровь. Тогда опомнившиеся бояре собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан.В преклонных летах Петр и Феврония приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния и молили Бога, чтобы им умереть в один день, похоронить себя завещали вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.Предание гласит, что они скончались каждый в своей келье в один день и час – 8 июля 1228 года.Сочтя погребение в одном гробу несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе. Так и похоронили святых супругов вместе в городе Муроме в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.Примерно через 300 лет после кончины Петр и Феврония были причислены Русской православной церковью к лику святых.Как отмечаютЕжегодно в День семьи, любви и верности супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет и подающим пример крепости семейных устоев, вручается общественная награда – медаль "За любовь и верность".Тем, кто прожил вместе более 50 лет, в некоторых регионах России положены денежные выплаты. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности ежегодно проводится акция "Подари мне жизнь", направленная на предотвращение абортов, сохранение семейных ценностей и традиций. Торжества в честь Дня семьи, любви и верности традиционно проходят в городе Муроме Владимирской области: театральные представления, реконструкции сцен из жизнеописания святых Петра и Февронии, мастер-классы по редким ремеслам. 8 июля – популярная дата среди молодоженов для заключения брака, но православным венчаться в этот день нельзя, он приходится на Петров пост.Что подарить на День семьи, любви и верностиСтрогих правил, что дарить 8 июля, нет. Главное – делать это от чистого сердца. Идеи подарков ниже.Цветы — особенно ромашки, символизирующие любовь и верностьПодарочные сертификаты — на совместный отдых, романтический ужин, спа-процедуры или фотосессиюПарные украшения — браслеты, цепочки или кольца с символическими гравировкамиПодарочный набор для совместного уютного отдыха — пледы, кружки с милыми надписями, ароматические свечиКниги о любви или семейных отношениях, в том числе православные, — для совместного чтения и обсужденияПодарки с символикой праздника — сувениры с изображением ромашек или сердечекПодарки ручной работы — сделанные своими руками открытки, поделки или украшенияМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20250623/kalendar-1984676783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, муром, россия, владимирская область, русская православная церковь, совет федерации рф, день семьи, любви и верности в россии