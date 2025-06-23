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В Дамаске задержали организаторов теракта в церкви, пишет SANA

В Дамаске задержали организаторов теракта в церкви, пишет SANA - РИА Новости, 23.06.2025

В Дамаске задержали организаторов теракта в церкви, пишет SANA

Сотрудники служб безопасности задержали организаторов теракта в церкви святого Илии в Дамаске и членов подпольной группировки, сообщает сирийское агентство SANA РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:50:00+03:00

2025-06-23T18:50:00+03:00

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БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Сотрудники служб безопасности задержали организаторов теракта в церкви святого Илии в Дамаске и членов подпольной группировки, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в службе общей разведки."В результате спецоперации менее чем за 24 часа после террористической атаки на церковь святого Илии в районе Дувейла были задержаны организатор взрыва и несколько участников преступной ячейки", - пишет агентство.Очевидцы сообщили РИА Новости 22 июня, что террорист устроил взрыв в церкви святого Илии в Дамаске, в районе Дувейла. По последним данным минздрава Сирии, в результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек, более 60 человек ранены. Согласно заявлению МВД САР, смертник, организовавший теракт, относился к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), позже ответственность за теракт в церкви взяла на себя близкая к ИГ* группировка "Сарайя Ансар ас-Сунна".*ИГ, запрещена в РФ

https://ria.ru/20250623/rossiya-2024861459.html

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