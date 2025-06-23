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В Дамаске задержали организаторов теракта в церкви, пишет SANA - РИА Новости, 23.06.2025
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18:50 23.06.2025 (обновлено: 18:59 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/sana-2024933397.html
В Дамаске задержали организаторов теракта в церкви, пишет SANA
В Дамаске задержали организаторов теракта в церкви, пишет SANA - РИА Новости, 23.06.2025
В Дамаске задержали организаторов теракта в церкви, пишет SANA
Сотрудники служб безопасности задержали организаторов теракта в церкви святого Илии в Дамаске и членов подпольной группировки, сообщает сирийское агентство SANA РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:50:00+03:00
2025-06-23T18:59:00+03:00
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БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Сотрудники служб безопасности задержали организаторов теракта в церкви святого Илии в Дамаске и членов подпольной группировки, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в службе общей разведки."В результате спецоперации менее чем за 24 часа после террористической атаки на церковь святого Илии в районе Дувейла были задержаны организатор взрыва и несколько участников преступной ячейки", - пишет агентство.Очевидцы сообщили РИА Новости 22 июня, что террорист устроил взрыв в церкви святого Илии в Дамаске, в районе Дувейла. По последним данным минздрава Сирии, в результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек, более 60 человек ранены. Согласно заявлению МВД САР, смертник, организовавший теракт, относился к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), позже ответственность за теракт в церкви взяла на себя близкая к ИГ* группировка "Сарайя Ансар ас-Сунна".*ИГ, запрещена в РФ
https://ria.ru/20250623/rossiya-2024861459.html
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в мире, дамаск (город), сирия, исламское государство*
В мире, Дамаск (город), Сирия, Исламское государство*
В Дамаске задержали организаторов теракта в церкви, пишет SANA

SANA: в Дамаске задержали организаторов теракта в церкви

© AP Photo / SANAНа месте взрыва в церкви в районе Дувейла в Дамаске, Сирия
На месте взрыва в церкви в районе Дувейла в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / SANA
На месте взрыва в церкви в районе Дувейла в Дамаске, Сирия
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БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Сотрудники служб безопасности задержали организаторов теракта в церкви святого Илии в Дамаске и членов подпольной группировки, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в службе общей разведки.
"В результате спецоперации менее чем за 24 часа после террористической атаки на церковь святого Илии в районе Дувейла были задержаны организатор взрыва и несколько участников преступной ячейки", - пишет агентство.
Очевидцы сообщили РИА Новости 22 июня, что террорист устроил взрыв в церкви святого Илии в Дамаске, в районе Дувейла. По последним данным минздрава Сирии, в результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек, более 60 человек ранены. Согласно заявлению МВД САР, смертник, организовавший теракт, относился к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), позже ответственность за теракт в церкви взяла на себя близкая к ИГ* группировка "Сарайя Ансар ас-Сунна".
*ИГ, запрещена в РФ
На месте взрыва в церкви в районе Дувейла в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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В миреДамаск (город)СирияИсламское государство*
 
 
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