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ДУМ России осудило нападение на православный храм в Дамаске
ДУМ России осудило нападение на православный храм в Дамаске - РИА Новости, 23.06.2025
ДУМ России осудило нападение на православный храм в Дамаске
Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) осудило жестокое нападение на православный храм в одном из районов Дамаска и выразило соболезнования РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:28:00+03:00
2025-06-23T15:28:00+03:00
2025-06-23T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) осудило жестокое нападение на православный храм в одном из районов Дамаска и выразило соболезнования всему сирийскому народу, сообщает Telegram-канал ДУМ РФ. В воскресенье очевидцы сообщили РИА Новости, что террорист устроил взрыв в церкви святого Илии в Дамаске, в районе Дувейла. По последним данным минздрава Сирии, в результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек, более 60 человек ранены. Согласно заявлению МВД САР, смертник, организовавший теракт, относился к террористической группировке "Исламское государство"*, позже ответственность за теракт в церкви взяла на себя близкая к ИГ* группировка "Сарайя Ансар ас-Сунна". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает теракт и выражает солидарность с народом Сирии перед лицом преступления. "ДУМ РФ и все наше духовенство безоговорочно осуждает жестокое нападение на православный храм в одном из районов Дамаска и соболезнует семьям жертв и всему сирийскому народу в связи с этой трагедией. Мы скорбим о безвинных жертвах бесчеловечного нападения и молим Всевышнего о сохранении на благословенных землях Сирии мира и законности", - говорится в сообщении от имени врио председателя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова. Мухетдинов отметил, что террористы пытались вызвать религиозную вражду в обществе. "В этих условиях люди доброй воли и здравого рассуждения должны противопоставить намерениям беззаконников солидарность, межрелигиозные диалог и согласие, человеколюбие и милосердие", - подчеркивается в его заявлении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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россия, дамаск (город), сирия, мария захарова, дамир мухетдинов, исламское государство*, происшествия
Россия, Дамаск (город), Сирия, Мария Захарова, Дамир Мухетдинов, Исламское государство*, Происшествия
ДУМ России осудило нападение на православный храм в Дамаске
ДУМ России осудило жестокое нападение на православный храм в Дамаске
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости.
Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) осудило жестокое нападение на православный храм в одном из районов Дамаска и выразило соболезнования всему сирийскому народу, сообщает Telegram-канал
ДУМ РФ.
В воскресенье очевидцы сообщили РИА Новости, что террорист устроил взрыв в церкви святого Илии в Дамаске, в районе Дувейла. По последним данным минздрава Сирии, в результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек, более 60 человек ранены. Согласно заявлению МВД САР, смертник, организовавший теракт, относился к террористической группировке "Исламское государство"*, позже ответственность за теракт в церкви взяла на себя близкая к ИГ* группировка "Сарайя Ансар ас-Сунна". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает теракт и выражает солидарность с народом Сирии перед лицом преступления.
"ДУМ РФ и все наше духовенство безоговорочно осуждает жестокое нападение на православный храм в одном из районов Дамаска и соболезнует семьям жертв и всему сирийскому народу в связи с этой трагедией. Мы скорбим о безвинных жертвах бесчеловечного нападения и молим Всевышнего о сохранении на благословенных землях Сирии мира и законности", - говорится в сообщении от имени врио председателя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова.
Мухетдинов отметил, что террористы пытались вызвать религиозную вражду в обществе.
"В этих условиях люди доброй воли и здравого рассуждения должны противопоставить намерениям беззаконников солидарность, межрелигиозные диалог и согласие, человеколюбие и милосердие", - подчеркивается в его заявлении.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.