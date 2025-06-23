https://ria.ru/20250623/rossiya-2024793436.html

Бизнесмены развивают экспорт через национальные магазины "Сделано в России"

Бизнесмены развивают экспорт через национальные магазины "Сделано в России" - РИА Новости, 23.06.2025

Бизнесмены развивают экспорт через национальные магазины "Сделано в России"

Российские компании демонстрируют растущий интерес к экспорту через цифровые каналы, размещение продукции на международных и зарубежных страновых электронных... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:21:00+03:00

2025-06-23T11:21:00+03:00

2025-06-23T12:01:00+03:00

экономика

технологии

россия

китай

турция

российский экспортный центр (рэц)

парк "зарядье"

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские компании демонстрируют растущий интерес к экспорту через цифровые каналы, размещение продукции на международных и зарубежных страновых электронных торговых площадках становится одним из наиболее эффективных способов конвертации затрат в прибыль - ключевым фактором успеха здесь выступает программа национальных магазинов "Сделано в России", которая благодаря выстроенной партнерской инфраструктуре значительно снижает расходы на логистику, листинг и другие важные операции, необходимые для успешной реализации российских товаров за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Платформа "Мой экспорт" предлагает широкий спектр сервисов, упрощающих процесс выбора маркетплейсов, наиболее подходящих под экспортную номенклатуру компании. Благодаря сервису "Маркетплейсы. Размещение в национальных магазинах" предприниматели могут разместить свои товары на онлайн-полках партнеров Программы буквально в один клик. На сегодняшний день сеть национальных магазинов представлена 44 площадками на восьми ключевых экспортных рынках (Китай, Турция, Вьетнам, ОАЭ, Египет, Таиланд и другие), что обеспечивает широкое покрытие и доступ к разнообразной аудитории", - говорится в сообщении.РЭЦ активно реализует масштабные кампании по продвижению российских товаров через Национальные магазины "Сделано в России" на зарубежных рынках с 2019 года. На онлайн-полках представлено свыше 3 тысячи товаров от более чем 800 производителей. Особой популярностью у зарубежных покупателей пользуются кондитерские изделия, бакалея, молочные продукты, напитки, косметика, БАДы и товары для детей.Одним из самых заметных событий этого года стала Международная онлайн-ярмарка российских брендов "Сделано в России", которая прошла 17 мая на платформе Kuaishou при поддержке "Парка Зарядье". Об этом на Неделе российского ритейла 2025 в рамках сессии "Селлеры и маркетплейсы" рассказал директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок."Успех мероприятия - логичное продолжение системной работы по продвижению российских товаров на зарубежных маркетплейсах с активным привлечением блогеров и отработанными механизмами генерации трафика на онлайн-полки национальных магазинов. За один день было совершено более 1,5 миллиона розничных продаж российских товаров. Хотя формат не нов, эта онлайн-ярмарка войдет в историю российского e-commerce как успешный кейс эффективной организации онлайн-продаж, преодолев психологическую отметку в 1,1 миллиарда рублей", - уточнил Мурзенок.Узнать подробности и подать заявку на размещение в национальных магазинах можно на цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250621/rets-2024503260.html

https://ria.ru/20250620/brend-2024165629.html

россия

китай

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, китай, турция, российский экспортный центр (рэц), парк "зарядье"