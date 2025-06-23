https://ria.ru/20250623/rossiya-2024756922.html

Кирилл Бабаев: России может поучиться у Китая стратегическому планированию

Кирилл Бабаев: России может поучиться у Китая стратегическому планированию - РИА Новости, 23.06.2025

Кирилл Бабаев: России может поучиться у Китая стратегическому планированию

Современная политическая ситуация в мире показывает, что США не могут играть ключевую роль в международных отношениях. Становится очевидным, что такие страны... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:00:00+03:00

2025-06-23T11:00:00+03:00

2025-06-23T11:00:00+03:00

в мире

китай

россия

азия

брикс

шос

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

интервью

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Современная политическая ситуация в мире показывает, что США не могут играть ключевую роль в международных отношениях. Становится очевидным, что такие страны как Россия и Китай способны разделить ответственность с США за новую архитектуру безопасности. Почему именно Россия и Китай являются новыми творцами современной политики, рассказал в интервью РИА Новости директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) Кирилл Бабаев. Беседовал Иван Бельков.– Какие основные результаты были получены сотрудниками ИКСА за последние годы? Насколько они востребованы правительством России, ведомствами, крупными компаниями в обеспечении стратегического сотрудничества как с Китаем, так и другими странами Азии – особенно в свете разворота России на Восток?– За последние три года мы существенно расширили сферу наших исследований – как географически, так и тематически. Помимо Китая, Японии, Кореи и стран АСЕАН сегодня мы изучаем также страны Центральной и Южной Азии. Недавно мы получили государственное задание по Закавказью, открыли новый Центр монгольских исследований.Число ученых в нашем институте выросло практически вдвое, сильно растет доля молодых сотрудников. Тематика тоже расширилась: мы стали выполнять заказы администрации президента РФ, например, проводить исследования религиозной политики и религиозных организаций в странах Азии, исследовать и прогнозировать миграции из стран Центральной Азии. Мы тесно работаем с Советом Безопасности России, целым рядом управлений президента России и, конечно, российским правительством. Наши специалисты участвуют в подготовке визитов самого высокого уровня в государства Азии, участвуют в приеме высоких делегаций из этих стран. По просьбе различных министерств мы готовим стратегические планы двусторонних экономических отношений со странами Азии, принимаем участие в стратегических сессиях правительства. Сегодня нам важно не только заниматься фундаментальной наукой, но и быть мозговым, аналитическим центром, который готовит решения тактического и практического характера для российской внешней и внешнеэкономической политики.Чтобы информация, которую мы докладываем российским властям, была объективной и проверенной, мы существенно расширили спектр наших внешних контактов с органами власти, посольствами, экспертными и аналитическими институтами стран Азии. Только за последние три года мы заключили около сотни соглашений о сотрудничестве с партнерами из азиатских стран. И это не просто рамочные меморандумы: мы активно работаем со всеми нашими партнерами, проводим открытые и закрытые обсуждения.– С кем из аналогичных учреждений в Китае, в других странах Азии удалось наладить наиболее тесные связи?– Китай – наш основной партнер. Именно в интересах сотрудничества с ним мы переименовали Институт Дальнего Востока в 2022 году, назвав его "Институтом Китая и современной Азии". Мы специально акцентировали внимание на изучении Китая и сегодня являемся основным государственным институтом, изучающим современный Китай. У нас большое количество партнеров: это и органы государственной власти, такие как международный отдел ЦК КПК и МИД КНР, и институты при Госсовете КНР, и Академия общественных наук, крупнейшие университеты Пекина, Шанхая и ряда провинций КНР.Эти партнерства позволяют получать объективную информацию о том, что происходит в стране, как она развивает отношения с соседями, США, Европой. Ведь дипломаты не всегда имеют возможность неформально беседовать с представителями китайского руководства или государственных учреждений. В этом смысле экспертный диалог очень важен, потому что в неформальных экспертных беседах, как правило, появляется гораздо более чувствительная информация.– Вы можете сказать, что Китай – это наш самый надежный союзник и друг в регионе?– У нас в стране все еще преодолевается заблуждение, существовавшее последние десятилетия, что Китай – наш экзистенциальный соперник. Сегодня все больше россиян понимают, что Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией столь же сильно, как и мы в сотрудничестве с Китаем. Во-первых, у нас очень схожее видение по большинству международных вопросов, у нас нет крупных идеологических, экономических, политических противоречий. Во-вторых, у нас самая протяженная граница, более 4 200 километров, и эта граница полностью демаркирована, что исключает любые пограничные споры. Огромное достижение российского руководства, что в первое десятилетие нашего века все пограничные вопросы были сняты. Именно это, с моей точки зрения, позволило нам осуществить прорыв в двусторонних отношениях. И в-третьих, наши экономики взаимно дополняют друг друга: мы нуждаемся в продуктах китайского машиностроения столь же сильно, как Китай – в наших, а также наших энергоносителях и сельхозпродукции.Сегодня мы говорим о дружбе, не имеющей верхней границы. Прежде всего потому, что наши идеологические представления о том, каким должен быть мир, система глобального управления, мировая экономика, очень близки. Они отражены, например, в совместном заявлении лидеров от 22 февраля 2022 года. Там четко прописано, как мы понимаем демократию, принципы ООН, как представляем себе будущее мироустройство. Это все позволяет нам говорить о том, что российско-китайская дружба – не просто конъюнктурное партнерство, связанное с экономическими интересами. Это сотрудничество глубже, оно базируется на общих ценностях. Интересы меняются, но друзья, представляющие себе мир примерно одинаково, могут рассчитывать друг на друга в долгосрочной перспективе.– В чем схожесть русского и китайского менталитетов и их отличие от европейского?– Мы должны разделять ценности государства и национальную культуру, ментальность народа. Сегодня наши государства исповедуют примерно одни и те же ценности в сфере международных отношений. Такие принципы, как равноправие, многополярный мир, уважение к политическим системам и национальным интересам – общие для Москвы и Пекина. Но это совершенно не значит, что у нас близкие национальные культуры. В них есть сходства, но есть и много различий. Что, собственно, и делает изучение Китая таким интересным, потому что сегодня россияне получили возможность узнавать совершенно другой мир: новый для себя мир китайской культуры и китайского восприятия жизни.Мы очень многому можем научиться у китайцев. Например, стратегической выдержке китайской дипломатии. Это то, чего нам часто не хватает. Дэн Сяопин как-то сказал: если мы не вернем стране Тайвань, значит, это сделают наши внуки.Мы также можем поучиться у Китая долгосрочному планированию – на 30, 50 или 100 лет вперед. Они формируют конкретные планы, например, до 2049 года и знают, что никакие выборы не повлияют на эту стратегию. В то же время страны Запада вынуждены ориентироваться на ближайшие выборы, а потому ничего не могут спланировать дальше следующих двух, трех, четырех лет. И это, конечно, усложняет стратегическое планирование. Если ты не знаешь, где твое государство должно быть через 20 лет, как оно может развиваться правильно? Оно сможет развиваться только зигзагообразно. Стабильность китайской системы как раз и вызвана тем, что она рассчитана на многие десятилетия вперед и не предусматривает никаких фундаментальных изменений. Реформы постоянны, здание все время модернизируется, но его фундамент остается прежним.Взаимодействуя с Китаем, мы будем стараться применить достижения китайской культуры у себя дома, и я убежден, что это очень обогатит наше сознание, нашу культуру, да и нашу государственную политику.– Почему именно Китай стал нашим стратегическим партнером?– Китай – наш крупнейший сосед. Это экономика номер два, а завтра – экономика номер один в мире. Наконец, уже сегодня это крупнейшая технологическая держава. И новейшие технологические тренды сегодня формируются в Китае. Передавая нам эти тренды, Китай фактически отдает нам долг дружбы, потому что в течение нескольких десятилетий в прошлом столетии источником технологического развития КНР был Советский Союз. Рост Нового Китая обеспечивался нашими специалистами, нашей финансовой помощью, нашими технологиями. Сегодня Китай, в свою очередь, может многое дать России. Это, мне кажется, очень важно, и это признают и сами наши китайские друзья.Китай, конечно, нам очень помог в первый период украинского конфликта, когда у нас на западных границах неожиданно возник железный занавес, и нам надо было полностью перестраивать свою экспортно-импортную политику. То, что наше правительство смогло так быстро это сделать, а Китай действительно оказался к этому восприимчив и оказал нам содействие, это, конечно, очень большое достижение нашей дипломатии и важный этап российско-китайских отношений.При этом если кто-то полагает, что наша экономическая зависимость от КНР носит критический характер, то он ошибается. Доля Китая в нашем товарообороте составляет 35-40%. До СВО Европа занимала до 55% нашего товарооборота. Но разве мы тогда были сателлитом Европы? Сейчас мы даже в большей степени сбалансированы. Мы диверсифицируем и наш экспорт, и наш импорт, стараемся, чтобы наши отношения со странами АСЕАН, с Индией, государствами Ближнего Востока также росли. Но я убежден, что Китай на годы останется нашим ведущим торговым партнером.– Станет ли когда -нибудь Россия больше Азией, чем Европой?– Сегодня мы исправляем тот дисбаланс, который у нас был в течение последних столетий, начиная еще с XVII века. Мы повернулись лицом к Европе и спиной к Азии и ее наследию. Да, мы стали частью европейской цивилизации, что было важным, потому что Европа в XVII-XX веках была технологическим, экономическим, культурным центром всего мира. Но сегодня эпицентром развития человеческой цивилизации становится Азия. И нам нужно развернуться хотя бы в пол-оборота к Азии, чтобы одновременно понимать процессы, происходящие и на Востоке, и на Западе.Сегодня мы возвращаем наше влияние в Азии, понимание наших азиатских партнеров. Мы возвращаем себе место там, где сегодня центр развития мировых технологий, экономического роста, социальных трендов. Обе головы нашего двуглавого орла должны быть примерно одного размера. Я думаю, что в течение ближайших десятилетий мы станем полноценной евразийской страной, которая будет устойчиво стоять и в Европе, и в Азии.– По вашему мнению, Россия станет евразийской державой. Будет ли Китай этому противодействовать?– Россия – единственная подлинно евразийская держава. Наша страна одновременно является частью европейской культуры и в то же время сильно привязана к Азии, ведь большая часть нашей территории – это Азия. И перспективы нашего экономического развития – это, конечно, прежде всего Азия. Поэтому кому как ни России предлагать миру концепцию Большого евразийского партнерства.Евразия – это сегодня полигон будущей системы мировой экономики и, может быть, мировой безопасности. Здесь расположены крупные державы, такие как Россия, Китай и Индия, региональные лидеры – Иран, Саудовская Аравия, Индонезия, Вьетнам. Здесь действуют крупные объединения – АСЕАН, ШОС, ЕАЭС, Сообщество стран Персидского залива. Если эти страны и альянсы договорятся между собой, они смогут сформировать обновленную экономическую, логистическую, политическую инфраструктуру, выстроенную на более справедливых началах, где не будет доминирующего игрока. Для всего мира это будет важнейший импульс.БРИКС ведь тоже во многом основан на евразийском партнерстве. И то, что сегодня туда стоит очередь из 30 государств, говорит о том, что страны Глобального Юга ищут альтернативу современной экономической системе. Такой альтернативой и может стать Большая Евразия, где нет единого лидера, где принято уважать политические системы и национальные интересы всех сторон, где никто не навязывает правила игры. Если нам удастся создать в Евразии работающий экономический, торговый, регуляторный механизм с помощью ШОС, БРИКС и других организаций, то весь мир увидит, что это работает.– Сейчас много говорится о создании новой архитектуры и евразийской, и всей мировой безопасности. Каковы, на ваш взгляд, будут ее особенности? В чем будет заключаться вклад в эту архитектуру крупных игроков?– Даже в США сегодня приходит понимание того, что одна страна не может выстраивать будущее человечества. Америка начинает понимать, что без России и Китая новую систему международных отношений не построить. США видят, что больше и больше стран уходит из-под ее влияния и уходит в сферу влияния России и Китая, присоединяясь к БРИКС или присоединяясь к другим инициативам России или Китая. Изолировать кого-либо у Америки уже не получается. Мой прогноз заключается в том, что в течение ближайших двух лет Россия, Китай и США заложат основы новой многополярной системы международных отношений, новой системы глобального управления. Но и региональные игроки сегодня очень важны. Без них мы не построим мира на троих, как это было в Ялте в 1945 году. Мы должны учитывать интересы таких крупных игроков, как Индия, Иран, страны арабского мира, АСЕАН, Латинская Америка и Африка. Но начался этот процесс обновления глобальных международных отношений именно в Евразии.– Может ли Азия стать одним из ключевых векторов экспорта российских технологий мирного атома? Какие страны особенно заинтересованы в российских проектах АЭС, в технологиях ядерной медицины и в совместных атомных исследованиях?– Росатом – мировой лидер в строительстве АЭС. У России уже заключен целый ряд соглашений с Мьянмой, Малайзией, Вьетнамом, Индонезией о строительстве АЭС. Монголия тоже хотела бы получить АЭС малой мощности. Экономики растут, им требуется больше энергии. В этом смысле у России и "Росатома" гигантские перспективы. Так же, как и в медицине, биологических и финансовых технологиях. Еще одно направление экспорта российских технологий – цифровизация. В некоторых цифровых сервисах мы далеко обогнали и Европу, и Китай. Это то, что мы можем предложить нашим партнёрам в Азии. Конечно, это всем интересно, миллиардам людей на свете хочется иметь аналог наших "Госуслуг" или такие банковские приложения, как у нас. Этим мы должны делиться, чтобы создавать новые совместные проекты, выступать одним из драйверов мирового технологического развития. Я считаю, что, если на этом сосредоточиться, Россия сможет выйти в Азию очень быстро, эффективно и надолго.Но экспорт – это не только товары, это и культура. Современная западная цивилизация базируется на Голливуде, на западной поп-музыке, на огромной индустрии потребительских развлечений. Это то, чему нам тоже стоит поучиться. У России есть хороший шанс потеснить Запад в странах Азии, продвинуть туда наши креативные индустрии. Да, у нас небольшой товарооборот с Вьетнамом и с Индонезией. Но эти страны могут быть привязаны к России именно потому, что отсюда они получают культурный продукт, очень важный для своих граждан.В этом смысле поворот на Восток – это не просто поворот к Китаю или Индии. Это поворот и к странам АСЕАН, и к нашим ближневосточным партнерам, и к нашим ближайшим соседям в Центральной Азии. В Азии нам важна каждая страна, каждый рынок и, конечно, каждое направление сотрудничества.Ну и конечно, нам важно узнавать Азию, научиться понимать ее на уровне обычных людей. Без гуманитарного взаимодействия, народной дипломатии мы не сможем построить долгосрочного сотрудничества со странами Азии. И это то направление, которому в нашем институте уделяется огромное внимание.

https://ria.ru/20250623/kitaj-2024722815.html

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https://ria.ru/20250620/subianto-2024310489.html

https://ria.ru/20250609/kitaj-2021746645.html

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в мире, китай, россия, азия, брикс, шос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", интервью