Россияне перестали бояться будущего, заявил глава ВЦИОМ
Глава ВЦИОМ Федоров: россияне перестали бояться будущего и начали мечтать
Люди переходят дорогу. Архивное фото
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Россияне перестали бояться будущего и начали строить планы, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров на ПМЭФ.
"Раньше боялись мы будущего. Казалось, что будущее пугает, что оно наполнено угрозами, рисками и так далее. А сегодня наша жизнь такой сложной стала, нервной, что мы уже и на будущее смотрим без особой опаски. Наоборот, даже начинаем пытаться мечтать, <...> планы какие-то строить", — отметил он.
Федоров надеется, что такой тренд сохранится, ведь это важно как для конкретного человека, так и для страны в целом.
"Мы должны разрешить себе думать о завтрашнем дне. Должны разрешить себе придумывать завтрашний день. <...> Конструировать и создавать собственное будущее. Это критически важное условие не просто выживания нашей страны в 21 веке, а того, что она по-прежнему будет играть очень важную роль во всех мировых делах", — пояснил глава ВЦИОМ.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
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