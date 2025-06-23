https://ria.ru/20250623/rossijane-2024736959.html

Россияне перестали бояться будущего, заявил глава ВЦИОМ

Россияне перестали бояться будущего, заявил глава ВЦИОМ - РИА Новости, 23.06.2025

Россияне перестали бояться будущего, заявил глава ВЦИОМ

Россияне перестали бояться будущего и начали строить планы, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров на РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T07:00:00+03:00

2025-06-23T07:00:00+03:00

2025-06-23T09:38:00+03:00

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Россияне перестали бояться будущего и начали строить планы, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров на ПМЭФ."Раньше боялись мы будущего. Казалось, что будущее пугает, что оно наполнено угрозами, рисками и так далее. А сегодня наша жизнь такой сложной стала, нервной, что мы уже и на будущее смотрим без особой опаски. Наоборот, даже начинаем пытаться мечтать, <...> планы какие-то строить", — отметил он.Федоров надеется, что такой тренд сохранится, ведь это важно как для конкретного человека, так и для страны в целом. "Мы должны разрешить себе думать о завтрашнем дне. Должны разрешить себе придумывать завтрашний день. <...> Конструировать и создавать собственное будущее. Это критически важное условие не просто выживания нашей страны в 21 веке, а того, что она по-прежнему будет играть очень важную роль во всех мировых делах", — пояснил глава ВЦИОМ.Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250623/vtsiom-2024729862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валерий федоров, вциом, общество, россия