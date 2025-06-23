https://ria.ru/20250623/rossija-2024738795.html
Замглавы МИД рассказал о гарантии невступления Украины в НАТО
Замглавы МИД рассказал о гарантии невступления Украины в НАТО - РИА Новости, 23.06.2025
Замглавы МИД рассказал о гарантии невступления Украины в НАТО
Одной из гарантий для России невступления Украины в НАТО может стать отмена решения бухарестского саммита 2008 года о её будущем членстве, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T07:32:00+03:00
2025-06-23T07:32:00+03:00
2025-06-23T07:32:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Одной из гарантий для России невступления Украины в НАТО может стать отмена решения бухарестского саммита 2008 года о её будущем членстве, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Мы добиваемся железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО. Среди прочего это подразумевает отмену решения бухарестского саммита альянса о будущем членстве Украины в Североатлантическом блоке", - сказал он в интервью агентству. Саммит НАТО в Бухаресте проходил 2-4 апреля 2008 года, на нем в числе прочего обсуждались вопросы возможного вступления в альянс Украины и Грузии. В итоге из-за противодействия некоторых стран, в частности Германии и Франции, НАТО приветствовала стремление к членству Киева и Тбилиси, но не дала им план действий по членству, тем самым фактически отложив вопрос об их включении на неопределенный срок.
https://ria.ru/20241008/nato-1976871655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, бухарест, александр грушко, нато
В мире, Украина, Россия, Бухарест, Александр Грушко, НАТО
Замглавы МИД рассказал о гарантии невступления Украины в НАТО
Грушко: Россия добивается железобетонных гарантий невступления Украины в НАТО