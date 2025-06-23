Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД рассказал о гарантии невступления Украины в НАТО - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/rossija-2024738795.html
Замглавы МИД рассказал о гарантии невступления Украины в НАТО
Замглавы МИД рассказал о гарантии невступления Украины в НАТО - РИА Новости, 23.06.2025
Замглавы МИД рассказал о гарантии невступления Украины в НАТО
Одной из гарантий для России невступления Украины в НАТО может стать отмена решения бухарестского саммита 2008 года о её будущем членстве, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T07:32:00+03:00
2025-06-23T07:32:00+03:00
в мире
украина
россия
бухарест
александр грушко
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/47266/46/472664647_0:316:2992:1999_1920x0_80_0_0_7bef0d36c85d403984742e30ff82891a.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Одной из гарантий для России невступления Украины в НАТО может стать отмена решения бухарестского саммита 2008 года о её будущем членстве, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Мы добиваемся железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО. Среди прочего это подразумевает отмену решения бухарестского саммита альянса о будущем членстве Украины в Североатлантическом блоке", - сказал он в интервью агентству. Саммит НАТО в Бухаресте проходил 2-4 апреля 2008 года, на нем в числе прочего обсуждались вопросы возможного вступления в альянс Украины и Грузии. В итоге из-за противодействия некоторых стран, в частности Германии и Франции, НАТО приветствовала стремление к членству Киева и Тбилиси, но не дала им план действий по членству, тем самым фактически отложив вопрос об их включении на неопределенный срок.
https://ria.ru/20241008/nato-1976871655.html
украина
россия
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/47266/46/472664647_46:0:2711:1999_1920x0_80_0_0_4bf81740eff6c2042932c130df79ab0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, бухарест, александр грушко, нато
В мире, Украина, Россия, Бухарест, Александр Грушко, НАТО
Замглавы МИД рассказал о гарантии невступления Украины в НАТО

Грушко: Россия добивается железобетонных гарантий невступления Украины в НАТО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Грушко
Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Александр Грушко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Одной из гарантий для России невступления Украины в НАТО может стать отмена решения бухарестского саммита 2008 года о её будущем членстве, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы добиваемся железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО. Среди прочего это подразумевает отмену решения бухарестского саммита альянса о будущем членстве Украины в Североатлантическом блоке", - сказал он в интервью агентству.
Саммит НАТО в Бухаресте проходил 2-4 апреля 2008 года, на нем в числе прочего обсуждались вопросы возможного вступления в альянс Украины и Грузии. В итоге из-за противодействия некоторых стран, в частности Германии и Франции, НАТО приветствовала стремление к членству Киева и Тбилиси, но не дала им план действий по членству, тем самым фактически отложив вопрос об их включении на неопределенный срок.
Украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В МИД России прокомментировали идею о членстве Украины в НАТО
8 октября 2024, 04:41
 
В миреУкраинаРоссияБухарестАлександр ГрушкоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала