https://ria.ru/20250623/rossija-2024738795.html

Замглавы МИД рассказал о гарантии невступления Украины в НАТО

Замглавы МИД рассказал о гарантии невступления Украины в НАТО - РИА Новости, 23.06.2025

Замглавы МИД рассказал о гарантии невступления Украины в НАТО

Одной из гарантий для России невступления Украины в НАТО может стать отмена решения бухарестского саммита 2008 года о её будущем членстве, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T07:32:00+03:00

2025-06-23T07:32:00+03:00

2025-06-23T07:32:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Одной из гарантий для России невступления Украины в НАТО может стать отмена решения бухарестского саммита 2008 года о её будущем членстве, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Мы добиваемся железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО. Среди прочего это подразумевает отмену решения бухарестского саммита альянса о будущем членстве Украины в Североатлантическом блоке", - сказал он в интервью агентству. Саммит НАТО в Бухаресте проходил 2-4 апреля 2008 года, на нем в числе прочего обсуждались вопросы возможного вступления в альянс Украины и Грузии. В итоге из-за противодействия некоторых стран, в частности Германии и Франции, НАТО приветствовала стремление к членству Киева и Тбилиси, но не дала им план действий по членству, тем самым фактически отложив вопрос об их включении на неопределенный срок.

https://ria.ru/20241008/nato-1976871655.html

украина

россия

бухарест

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, бухарест, александр грушко, нато