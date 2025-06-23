https://ria.ru/20250623/rossija-2024728737.html

Россия не считает себя врагом Запада, заявил замглавы МИД

Россия не считает себя врагом Запада, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 23.06.2025

Россия не считает себя врагом Запада, заявил замглавы МИД

Россия не считает себя врагом Запада и готова к диалогу, но только при отказе оппонентов от конфронтационной политики по отношению к Москве, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T04:07:00+03:00

2025-06-23T04:07:00+03:00

2025-06-23T04:07:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия не считает себя врагом Запада и готова к диалогу, но только при отказе оппонентов от конфронтационной политики по отношению к Москве, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. Комментируя слова генсека НАТО о том, что тот не исключает нормализацию отношений с Россией в долгосрочной перспективе, Грушко отметил, что Марк Рютте говорил об "очень долгосрочной перспективе", которая еще не прослеживается даже на горизонте. "Со своей стороны руководствуемся положениями нашей концепции внешней политики – мы не считаем себя врагом Запада и готовы к диалогу. Но только при отказе наших оппонентов от конфронтационной политики по отношению к России, прекращении расширения на восток и готовности к прагматичному взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов друг друга", - сказал он в интервью агентству.

https://ria.ru/20250621/nato-2024433163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, александр грушко, марк рютте, нато