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В "Росатоме" назвали даты строительства новой АЭС в Приморском крае
В "Росатоме" назвали даты строительства новой АЭС в Приморском крае - РИА Новости, 23.06.2025
В "Росатоме" назвали даты строительства новой АЭС в Приморском крае
Начало строительства новой Приморской АЭС в России запланировано на декабрь 2027 года, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:18:00+03:00
2025-06-23T15:18:00+03:00
2025-06-23T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Начало строительства новой Приморской АЭС в России запланировано на декабрь 2027 года, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома").Решение об ускоренном, до 2035 года, вводе Приморской АЭС в эксплуатацию принято во исполнение поручения президента РФ в части опережающего развития Дальневосточного федерального округа, отмечается в Telegram-канала "Росэнергоатома"."Заливка первого бетона запланирована на декабрь 2027 года, сдача в эксплуатацию первого блока - 2033 год, второго - 2035 год", - говорится в сообщении.
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приморский край, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом, общество
Приморский край, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Росэнергоатом, Общество
В "Росатоме" назвали даты строительства новой АЭС в Приморском крае
"Росатом": АЭС в Приморском крае начнут возводить в декабре 2027 года