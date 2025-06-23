Рейтинг@Mail.ru
В "Росатоме" назвали даты строительства новой АЭС в Приморском крае - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 23.06.2025 (обновлено: 15:26 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/rosatom-2024857861.html
В "Росатоме" назвали даты строительства новой АЭС в Приморском крае
В "Росатоме" назвали даты строительства новой АЭС в Приморском крае - РИА Новости, 23.06.2025
В "Росатоме" назвали даты строительства новой АЭС в Приморском крае
Начало строительства новой Приморской АЭС в России запланировано на декабрь 2027 года, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:18:00+03:00
2025-06-23T15:26:00+03:00
приморский край
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
росэнергоатом
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102042/79/1020427986_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_8f4bb34d02824c9e16fbd91a3362a001.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Начало строительства новой Приморской АЭС в России запланировано на декабрь 2027 года, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома").Решение об ускоренном, до 2035 года, вводе Приморской АЭС в эксплуатацию принято во исполнение поручения президента РФ в части опережающего развития Дальневосточного федерального округа, отмечается в Telegram-канала "Росэнергоатома"."Заливка первого бетона запланирована на декабрь 2027 года, сдача в эксплуатацию первого блока - 2033 год, второго - 2035 год", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250620/putin-2024383885.html
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102042/79/1020427986_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_167249bd8f67244068786e83cd956827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом, общество
Приморский край, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Росэнергоатом, Общество
В "Росатоме" назвали даты строительства новой АЭС в Приморском крае

"Росатом": АЭС в Приморском крае начнут возводить в декабре 2027 года

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкПриморский край
Приморский край - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
Приморский край. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Начало строительства новой Приморской АЭС в России запланировано на декабрь 2027 года, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома").
Решение об ускоренном, до 2035 года, вводе Приморской АЭС в эксплуатацию принято во исполнение поручения президента РФ в части опережающего развития Дальневосточного федерального округа, отмечается в Telegram-канала "Росэнергоатома".
"Заливка первого бетона запланирована на декабрь 2027 года, сдача в эксплуатацию первого блока - 2033 год, второго - 2035 год", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин назвал "Росатом" мировым лидером
20 июня, 19:35
 
Приморский крайРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РосэнергоатомОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала