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К чему привел брак Олега Блохина и Ирины Дерюгиной?

К чему привел брак Олега Блохина и Ирины Дерюгиной? - РИА Новости, 23.06.2025

К чему привел брак Олега Блохина и Ирины Дерюгиной?

Звездный брак, закончившийся предательством. Как 19 лет любви Олега Блохина и Ирины Дерюгиной рухнули из-за тайной гречанки, разлуки и скандального развода... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:48:00+03:00

2025-06-23T19:48:00+03:00

2025-06-23T19:48:00+03:00

олимпийские игры

европа

греция

киев

олег блохин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Звездный брак, закончившийся предательством. Как 19 лет любви Олега Блохина и Ирины Дерюгиной рухнули из-за тайной гречанки, разлуки и скандального развода. Почему легендарный футболист скрывал новую жену, а гимнастка призналась, что ей не хватило мудрости спасти семью?Звезда родиласьВ Советском Союзе имя Олега Блохина звучало на всю страну. К 27 годам он уже стал не просто футболистом, а настоящей легендой отечественного спорта. Его обожали миллионы поклонников, а судьба словно благоволила ему во всем. Девушки буквально падали к его ногам, а финансовых трудностей он не испытывал. Хотя в те времена не существовало профессиональных контрактов в современном понимании, советские спортсмены официально числились работниками заводов и предприятий.Однако это нисколько не мешало им вести роскошный образ жизни благодаря системе премирования, которая работала исправно. В конце 1970 годов Блохин находился на вершине спортивного Олимпа.История успеха Олега Блохина началась в Киеве, где он родился 5 ноября 1952 года. Его семья жила спортом — это был не просто интерес, а образ жизни. Родители сделали все возможное, чтобы раскрыть и развить талант сына в полной мере. Молодой, красивый и успешный по меркам того времени, Блохин был настоящим богачом по советским стандартам. Неудивительно, что и супругу он выбрал соответствующую — Ирина была младше его на шесть лет и тоже была выдающейся спортсменкой.Ирина Дерюгина с юных лет блистала на спортивном небосклоне СССР. Уже в 14 лет она попала в сборную страны, что свидетельствовало о ее исключительном таланте и упорстве в условиях жесточайшей конкуренции. Более того, Ирина не просто удержалась в сборной, но и стала ее лидером. С 1975 по 1979 год она пять лет подряд одерживала победы во всех соревнованиях, в которых принимала участие. В 1979 году ее судьба переплелась с Олегом Блохиным. Они поженились, объединив две яркие звезды советского спорта в одну семью.Брак обернулся скучным телефонным романомМолодые люди познакомились совершенно случайно, как это часто бывает, благодаря маме Ирины — Альбине Николаевне, которая была ее тренером. Однажды Ирина получила серьезную травму — разрыв крестообразной связки. В те годы спортивных врачей в Советском Союзе было немного, и Альбина посоветовала обратиться к Олегу Блохину, который недавно успешно восстановился после аналогичного повреждения. Так, через общую боль и опыт спортивной медицины, между ними завязался роман.Слухи гласят, что именно Альбина Николаевна настояла на том, чтобы Ирина ответила Блохину взаимностью — ведь жених казался очень завидным. Возможно, материнский инстинкт и здравый расчет сыграли здесь свою роль.Свадьба Ирины Дерюгиной и Олега Блохина стала настоящим событием всесоюзного масштаба. Несмотря на торжественность, в церемонии соблюдались традиции. Жених, как полагается, "выкупал" невесту. Затем состоялась торжественная регистрация брака в Октябрьском дворце, возложение цветов к Вечному огню и праздничный банкет в престижном ресторане "Киев". Все было, как у людей, но с характерным советским размахом.Казалось, что такая красивая и успешная пара, объединенная общими целями и интересами, будет вместе, если не всю жизнь, то долгие годы точно. Однако жизнь оказалась непредсказуемой: они прожили вместе всего несколько лет.В 1982 году у Ирины родилась дочь, которую назвали Ириной в ее честь. Рождение ребенка не помешало Дерюгиной вернуться в спорт — уже через две недели после родов она снова вышла на тренировки. Малышку она брала с собой, пеленала и кормила прямо в спортзале — пример настоящей советской женщины, сильной и целеустремленной.Тем временем карьера Олега стремительно развивалась. Он стал легионером и уехал играть в Европу. Сначала в скромной австрийской команде, затем год провел в "Арисе" на Кипре. В те времена футболистам, выехавшим за границу, платили всего тысячу долларов в месяц, остальное забирал Спорткомитет. Конечно, это несравнимо с нынешними миллионными гонорарами, но Блохин чувствовал себя финансово уверенно.Жизнь на две страны не способствовала укреплению брака. Позже Дерюгина рассказывала, как их отношения постепенно менялись. Они отдалялись друг от друга, каждый жил своей жизнью. Она начала регулярно приезжать к мужу, но эти поездки трудно было назвать полноценной семейной жизнью.Олег признавался, что их отношения превратились в скучный телефонный роман. Ирина часто навещала его в Греции, однако ее приезды вызывали у него скорее раздражение. Он откровенно говорил: "Я не смог быть рядом с настолько сильной личностью. Мне трудно было с Иркой".В 1997 году они развелись, хотя фактически уже много лет не жили вместе. Дерюгина тяжело пережила развод и долгое время не рассказывала о своей личной жизни. Возможно, именно неудача в первом браке повлияла на ее характер. На протяжении многих лет она славилась конфликтным и тяжелым нравом в роли тренера.Новая любовь против одиночестваВ начале 1990-х, находясь в Греции, Олег Блохин встретил новую любовь. Ею стала молодая женщина по имени Анжела, которая была моложе его на 16 лет. В этом новом браке у них родились две дочери. Анна появилась на свет в 2001 году, а Екатерина — в 2002 году.В 2003 году Блохин завершил свою тренерскую карьеру в Европе и принял предложение стать главным тренером национальной сборной Украины. Однако на этом посту он продержался четыре года. О нынешней жизни легенды украинского футбола известно немного. В СМИ ходили слухи о возможном сотрудничестве Блохина с китайской командой, а также о проблемах со здоровьем. Сейчас ему 72 года.Что касается Ирины Дерюгиной, после развода с Блохином она больше не выходила замуж. Сейчас ей 67 лет, и она проживает в США вместе с дочерью от Олега Блохина — Ириной.Этот брак остался в истории спорта как яркий, но недолговечный союз. Дерюгина посвятила себя работе, Блохин — новой семье, а их общая дочь стала мостом между двумя мирами, которые так и не смогли воссоединиться.

европа

греция

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олимпийские игры, европа, греция, киев, олег блохин