https://ria.ru/20250623/rogov-2024758021.html

Рогов сообщил о начале освобождения Запорожской области с востока

Рогов сообщил о начале освобождения Запорожской области с востока - РИА Новости, 23.06.2025

Рогов сообщил о начале освобождения Запорожской области с востока

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:03:00+03:00

2025-06-23T10:03:00+03:00

2025-06-23T10:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что выход российских войск на западную границу ДНР позволил начать освобождение оккупированной части Запорожской области с восточного направления. "Выход российских войск на западную границу ДНР в районе сел Шевченко, Новое Поле, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь открыл новый участок фронта по освобождению Запорожской области", - сказал Рогов. По его словам, если раньше российские войска продвигались в Запорожской области с южного направления, то теперь можно говорить также о наступлении группировки ВС РФ с востока.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов