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Рогов сообщил о начале освобождения Запорожской области с востока - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/rogov-2024758021.html
Рогов сообщил о начале освобождения Запорожской области с востока
Рогов сообщил о начале освобождения Запорожской области с востока - РИА Новости, 23.06.2025
Рогов сообщил о начале освобождения Запорожской области с востока
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:03:00+03:00
2025-06-23T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что выход российских войск на западную границу ДНР позволил начать освобождение оккупированной части Запорожской области с восточного направления. "Выход российских войск на западную границу ДНР в районе сел Шевченко, Новое Поле, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь открыл новый участок фронта по освобождению Запорожской области", - сказал Рогов. По его словам, если раньше российские войска продвигались в Запорожской области с южного направления, то теперь можно говорить также о наступлении группировки ВС РФ с востока.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Рогов
Рогов сообщил о начале освобождения Запорожской области с востока

Рогов: выход ВС РФ на западную границу ДНР открыл новый участок фронта

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что выход российских войск на западную границу ДНР позволил начать освобождение оккупированной части Запорожской области с восточного направления.
"Выход российских войск на западную границу ДНР в районе сел Шевченко, Новое Поле, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь открыл новый участок фронта по освобождению Запорожской области", - сказал Рогов.
По его словам, если раньше российские войска продвигались в Запорожской области с южного направления, то теперь можно говорить также о наступлении группировки ВС РФ с востока.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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