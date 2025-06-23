МИД КНР: резолюция по Ирану выражает чаяния международного сообщества
МИД КНР: резолюция КНР, РФ и Пакистана по Ирану отражает справедливый взгляд
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Подготовленная Пекином, Москвой и Исламабадом резолюция по ситуации в Иране выражает чаяния международного сообщества, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
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"Резолюция призывает к немедленному и безоговорочному прекращению огня, защите гражданских лиц, соблюдению международного права, диалогу и переговорам, она отражает справедливый взгляд и выражает чаяния международного сообщества", - сказал Го Цзякунь.
Дипломат отметил, что Китай ожидает, что члены Совета безопасности совместно поддержат проект резолюции и будут способствовать тому, чтобы Совет безопасности играл практическую роль в поддержании международного мира и безопасности.
Го Цзякунь подчеркнул, что атака США на ядерные объекты Ирана серьезно нарушила цели и принципы устава ООН и обострила напряженность на Ближнем Востоке. На этом фоне, по его словам, Совбез ООН не может быть бездеятельным.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.