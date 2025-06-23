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Католикос Гарегин II высказался о нападках на армянскую церковь - РИА Новости, 23.06.2025
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Религия
 
22:25 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/religiya-2024970294.html
Католикос Гарегин II высказался о нападках на армянскую церковь
Католикос Гарегин II высказался о нападках на армянскую церковь - РИА Новости, 23.06.2025
Католикос Гарегин II высказался о нападках на армянскую церковь
Католикос всех армян Гарегин II считает, что нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь нацелены на подрыв ее высокого авторитета. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T22:25:00+03:00
2025-06-23T22:25:00+03:00
религия
армения
россия
ереван
гарегин ii
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 23 июн - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II считает, что нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь нацелены на подрыв ее высокого авторитета. Как сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) - Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Гарегин II сделал заявление, выступая перед участниками съезда конгрегатов ААЦ. "Запланированные атаки направлены на дискредитацию армянского духовенства и Церкви, подавление голоса Церкви и подрыв ее высокой репутации, а также авторитета в нашем обществе", - заявил Гарегин II. По словам Католикоса всех армян, ААЦ с ее духовным центром в периоды кризиса при отсутствии государственности брала на себя руководство народом и всегда была носителем и защитником национальных прав и священных христианских ценностей. Позднее участники съезда приняли заявление, в котором назвали неприемлемым и предосудительным антицерковный и антинациональный курс властей, призвав их прекратить нападки на Армянскую апостольскую церковь, Католикоса всех армян и все духовенство. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке ААЦ на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook * несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы. Отношения между ААЦ и действующими властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250620/ekspert-2024240196.html
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армения, россия, ереван, гарегин ii, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире
Религия, Армения, Россия, Ереван, Гарегин II, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Католикос Гарегин II высказался о нападках на армянскую церковь

Католикос Гарегин II: нападки на церковь нацелены на подрыв ее авторитета

© РИА Новости / PanARMENIAn Photo/ Тигран МехрабянКатоликос всех армян Гарегин II
Католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / PanARMENIAn Photo/ Тигран Мехрабян
Католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 июн - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II считает, что нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь нацелены на подрыв ее высокого авторитета.
Как сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) - Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Гарегин II сделал заявление, выступая перед участниками съезда конгрегатов ААЦ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Эксперт объяснил нападки Пашиняна на церковь и Карапетяна выборами
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"Запланированные атаки направлены на дискредитацию армянского духовенства и Церкви, подавление голоса Церкви и подрыв ее высокой репутации, а также авторитета в нашем обществе", - заявил Гарегин II.
По словам Католикоса всех армян, ААЦ с ее духовным центром в периоды кризиса при отсутствии государственности брала на себя руководство народом и всегда была носителем и защитником национальных прав и священных христианских ценностей.
Позднее участники съезда приняли заявление, в котором назвали неприемлемым и предосудительным антицерковный и антинациональный курс властей, призвав их прекратить нападки на Армянскую апостольскую церковь, Католикоса всех армян и все духовенство.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке ААЦ на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook * несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Отношения между ААЦ и действующими властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Католикос всех армян высказался об антицерковной кампании властей
22 июня, 14:36
 
РелигияАрменияРоссияЕреванГарегин IIСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьТаширПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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