https://ria.ru/20250623/region-2024788469.html

Дерипаска рассказал, какой регион может стать "новой Калифорнией"

Дерипаска рассказал, какой регион может стать "новой Калифорнией" - РИА Новости, 23.06.2025

Дерипаска рассказал, какой регион может стать "новой Калифорнией"

Краснодарский край может стать "новой Калифорнией", написал предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:46:00+03:00

2025-06-23T11:46:00+03:00

2025-06-23T11:59:00+03:00

экономика

краснодарский край

россия

калифорния

олег дерипаска

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Краснодарский край может стать "новой Калифорнией", написал предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале."Юг России — это земля, которую нельзя воспринимать только как житницу и пляж. У нее есть все возможности стать новой Калифорнией — через развитие инноваций, инфраструктуры, сферы услуг", — указал бизнесмен.По словам Дерипаски, для достижения такой цели необходимы новые подходы к территориальному планированию и размещению производственных мощностей, развитию транспортно-логистической инфраструктуры и образованию.Предприниматель считает, что у российского региона есть возможность стать крупным центром, направленным как на внутренний спрос, так и на растущий интерес со стороны стран Глобального Юга.

https://ria.ru/20250617/smerch-2023334587.html

краснодарский край

россия

калифорния

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экономика, краснодарский край, россия, калифорния, олег дерипаска