https://ria.ru/20250623/pvo-2024738274.html
Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника
Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 23.06.2025
Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских дрона над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T07:17:00+03:00
2025-06-23T07:17:00+03:00
2025-06-23T08:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских дрона над российскими регионами, сообщили в Минобороны."Всего за ночь перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Так, средства противовоздушной обороны сбили:В ответ на атаки ВСУ российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024732623.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, ростовская область, волгоградская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ростовская область, Волгоградская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника
МО: ПВО за ночь уничтожила 23 дрона ВСУ над российскими регионами