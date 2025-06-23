https://ria.ru/20250623/pvo-2024738274.html

Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 23.06.2025

Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских дрона над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T07:17:00+03:00

2025-06-23T07:17:00+03:00

2025-06-23T08:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ростовская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских дрона над российскими регионами, сообщили в Минобороны."Всего за ночь перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Так, средства противовоздушной обороны сбили:В ответ на атаки ВСУ российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024732623.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

россия, безопасность, ростовская область, волгоградская область, вооруженные силы украины