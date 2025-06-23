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Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 23.06.2025 (обновлено: 08:38 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/pvo-2024738274.html
Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника
Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 23.06.2025
Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских дрона над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T07:17:00+03:00
2025-06-23T08:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
ростовская область
волгоградская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских дрона над российскими регионами, сообщили в Минобороны."Всего за ночь перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Так, средства противовоздушной обороны сбили:В ответ на атаки ВСУ российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024732623.html
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россия, безопасность, ростовская область, волгоградская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ростовская область, Волгоградская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника

МО: ПВО за ночь уничтожила 23 дрона ВСУ над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских дрона над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"Всего за ночь перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.
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05:49
Так, средства противовоздушной обороны сбили:
В ответ на атаки ВСУ российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРостовская областьВолгоградская областьВооруженные силы Украины
 
 
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