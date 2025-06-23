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Путин рассказал, как проходит отбор на участие в программе "Время героев" - РИА Новости, 23.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/putin-2024897960.html
Путин рассказал, как проходит отбор на участие в программе "Время героев"
Путин рассказал, как проходит отбор на участие в программе "Время героев" - РИА Новости, 23.06.2025
Путин рассказал, как проходит отбор на участие в программе "Время героев"
Российские бойцы, принимающие участие в спецоперации, проходят отбор на участие в программе "Время героев", находясь прямо на линии боевого соприкосновения,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:27:00+03:00
2025-06-23T17:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
программа "время героев"
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские бойцы, принимающие участие в спецоперации, проходят отбор на участие в программе "Время героев", находясь прямо на линии боевого соприкосновения, рассказал президент РФ Владимир Путин. "Ребята, даже из тех, что воюют на линии боевого соприкосновения, прямо оттуда проходят тестирования", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Путин 12 июня провел встречу с участниками программы "Время героев", в ходе которой один из участников капитан Илья Споняков рассказал, что для прохождения тестирования использовал возможности онлайн-обучения, пока находился на передовой. А собеседование ему удалось пройти лишь с третьего раза, потому что в первые два раза время собеседования совпадало с боевыми действиями.
https://ria.ru/20250612/putin-2022511168.html
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россия, владимир путин, программа "время героев"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев"
Путин рассказал, как проходит отбор на участие в программе "Время героев"

Путин: участники СВО проходят отбор на "Время героев", находясь на линии фронта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские бойцы, принимающие участие в спецоперации, проходят отбор на участие в программе "Время героев", находясь прямо на линии боевого соприкосновения, рассказал президент РФ Владимир Путин.
"Ребята, даже из тех, что воюют на линии боевого соприкосновения, прямо оттуда проходят тестирования", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.
Путин 12 июня провел встречу с участниками программы "Время героев", в ходе которой один из участников капитан Илья Споняков рассказал, что для прохождения тестирования использовал возможности онлайн-обучения, пока находился на передовой. А собеседование ему удалось пройти лишь с третьего раза, потому что в первые два раза время собеседования совпадало с боевыми действиями.
Президент Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками программы Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев"
12 июня, 16:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПрограмма "Время героев"
 
 
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