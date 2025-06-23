https://ria.ru/20250623/putin-2024897960.html

Путин рассказал, как проходит отбор на участие в программе "Время героев"

Путин рассказал, как проходит отбор на участие в программе "Время героев" - РИА Новости, 23.06.2025

Путин рассказал, как проходит отбор на участие в программе "Время героев"

Российские бойцы, принимающие участие в спецоперации, проходят отбор на участие в программе "Время героев", находясь прямо на линии боевого соприкосновения,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:27:00+03:00

2025-06-23T17:27:00+03:00

2025-06-23T17:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

программа "время героев"

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские бойцы, принимающие участие в спецоперации, проходят отбор на участие в программе "Время героев", находясь прямо на линии боевого соприкосновения, рассказал президент РФ Владимир Путин. "Ребята, даже из тех, что воюют на линии боевого соприкосновения, прямо оттуда проходят тестирования", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Путин 12 июня провел встречу с участниками программы "Время героев", в ходе которой один из участников капитан Илья Споняков рассказал, что для прохождения тестирования использовал возможности онлайн-обучения, пока находился на передовой. А собеседование ему удалось пройти лишь с третьего раза, потому что в первые два раза время собеседования совпадало с боевыми действиями.

https://ria.ru/20250612/putin-2022511168.html

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россия, владимир путин, программа "время героев"