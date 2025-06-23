https://ria.ru/20250623/putin-2024869967.html

Россия и Мали поддерживают добрые отношения, заявил Путин

Россия и Мали поддерживают добрые отношения, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025

Россия и Мали поддерживают добрые отношения, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой заявил, что две страны поддерживают добрые и доверительные... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:56:00+03:00

2025-06-23T15:56:00+03:00

2025-06-23T16:02:00+03:00

россия

владимир путин

мали

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой заявил, что две страны поддерживают добрые и доверительные отношения.Лидер Мали в понедельник прибыл в Кремль для переговоров с Путиным."Между нашими странами на протяжении многих лет поддерживаются добрые и доверительные отношения. Мы заключили дипломатические отношения 65 лет назад и все эти годы продолжали сотрудничать", - сказал российский лидер, открывая встречу.

https://ria.ru/20250623/vstrecha-2024872484.html

россия

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2025

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россия, владимир путин, мали, в мире