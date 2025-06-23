https://ria.ru/20250623/putin-2024868260.html
Путин пожелал выпускникам военных вузов успехов
Путин пожелал выпускникам военных вузов успехов - РИА Новости, 23.06.2025
Путин пожелал выпускникам военных вузов успехов
Президент России Владимир Путин дал напутствие выпускникам военных вузов в Кремле, пожелал удачи и выразил уверенность, что они будут ответственно и с высокой... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:51:00+03:00
2025-06-23T15:51:00+03:00
2025-06-23T15:51:00+03:00
общество
россия
владимир путин
создание в россии нового учебника по истории
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал напутствие выпускникам военных вузов в Кремле, пожелал удачи и выразил уверенность, что они будут ответственно и с высокой самоотдачей служить народу России. "Желаю вам и всем выпускникам 2025 года успехов, здоровья и благополучия вашим наставникам, родным и близким. В добрый час!", - сказал Путин на встрече с выпускниками в Кремле. Глава государства выразил уверенность, что выпускники российских военных вузов "ответственно и с высокой самоотдачей" выполнят свои обязанности и будут "преданно служить России и нашему народу". "Еще раз поздравляю вас с окончанием учебы. С Богом, удачи вам", - добавил Путин в завершение встречи с выпускниками военных вузов.
https://ria.ru/20250623/putin-2024854339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов
"В добрый час!" Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов.
2025-06-23T15:51
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, создание в россии нового учебника по истории
Общество, Россия, Владимир Путин, Создание в России нового учебника по истории
Путин пожелал выпускникам военных вузов успехов
Путин пожелал выпускникам военных вузов с высокой самоотдачей служить России