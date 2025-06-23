https://ria.ru/20250623/putin-2024868260.html

Путин пожелал выпускникам военных вузов успехов

Путин пожелал выпускникам военных вузов успехов - РИА Новости, 23.06.2025

Путин пожелал выпускникам военных вузов успехов

Президент России Владимир Путин дал напутствие выпускникам военных вузов в Кремле, пожелал удачи и выразил уверенность, что они будут ответственно и с высокой... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:51:00+03:00

2025-06-23T15:51:00+03:00

2025-06-23T15:51:00+03:00

общество

россия

владимир путин

создание в россии нового учебника по истории

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал напутствие выпускникам военных вузов в Кремле, пожелал удачи и выразил уверенность, что они будут ответственно и с высокой самоотдачей служить народу России. "Желаю вам и всем выпускникам 2025 года успехов, здоровья и благополучия вашим наставникам, родным и близким. В добрый час!", - сказал Путин на встрече с выпускниками в Кремле. Глава государства выразил уверенность, что выпускники российских военных вузов "ответственно и с высокой самоотдачей" выполнят свои обязанности и будут "преданно служить России и нашему народу". "Еще раз поздравляю вас с окончанием учебы. С Богом, удачи вам", - добавил Путин в завершение встречи с выпускниками военных вузов.

https://ria.ru/20250623/putin-2024854339.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов "В добрый час!" Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов. 2025-06-23T15:51 true PT8M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, создание в россии нового учебника по истории