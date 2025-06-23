https://ria.ru/20250623/putin-2024864936.html

Бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии, заявил Путин

Бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025

Бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии, заявил Путин

Ударная мощь морской пехоты возрастет после преобразования бригад в дивизии, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:36:00+03:00

2025-06-23T15:36:00+03:00

2025-06-23T15:36:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ударная мощь морской пехоты возрастет после преобразования бригад в дивизии, сообщил президент России Владимир Путин. "Бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии, качественно возрастут их ударная мощь и боевые возможности", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов. Он также сообщил, что в этом году ядерную триаду пополнят модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М.

https://ria.ru/20250623/belousov-2024859706.html

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безопасность, россия, владимир путин