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Бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии, заявил Путин
Бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
Бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии, заявил Путин
Ударная мощь морской пехоты возрастет после преобразования бригад в дивизии, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:36:00+03:00
2025-06-23T15:36:00+03:00
2025-06-23T15:36:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ударная мощь морской пехоты возрастет после преобразования бригад в дивизии, сообщил президент России Владимир Путин. "Бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии, качественно возрастут их ударная мощь и боевые возможности", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов. Он также сообщил, что в этом году ядерную триаду пополнят модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии, заявил Путин
Путин: мощь морской пехоты возрастет после преобразования бригад в дивизии