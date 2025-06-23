https://ria.ru/20250623/putin-2024860018.html
Путин назвал офицерский корпус главной опорой Вооруженных сил
Путин назвал офицерский корпус главной опорой Вооруженных сил - РИА Новости, 23.06.2025
Путин назвал офицерский корпус главной опорой Вооруженных сил
Офицерский корпус является главной опорой Вооруженных сил РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:25:00+03:00
2025-06-23T15:25:00+03:00
2025-06-23T15:25:00+03:00
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Офицерский корпус является главной опорой Вооруженных сил РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Будем и дальше последовательно повышать авторитет и социальный статус офицерского корпуса. Вы, именно вы, главная опора наших Вооруженных сил и призваны служить для коллег и подчиненных образцом профессионализма и воинской чести, дисциплины и достойного, заботливого отношения к личному составу и к однополчанам", - сказал Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.
https://ria.ru/20250623/putin-2024854339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин назвал офицерский корпус главной опорой Вооруженных сил
Путин заявил, что офицерский корпус является главной опорой Вооруженных сил РФ