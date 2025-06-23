https://ria.ru/20250623/putin-2024860018.html

Путин назвал офицерский корпус главной опорой Вооруженных сил

Путин назвал офицерский корпус главной опорой Вооруженных сил - РИА Новости, 23.06.2025

Путин назвал офицерский корпус главной опорой Вооруженных сил

Офицерский корпус является главной опорой Вооруженных сил РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:25:00+03:00

2025-06-23T15:25:00+03:00

2025-06-23T15:25:00+03:00

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Офицерский корпус является главной опорой Вооруженных сил РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Будем и дальше последовательно повышать авторитет и социальный статус офицерского корпуса. Вы, именно вы, главная опора наших Вооруженных сил и призваны служить для коллег и подчиненных образцом профессионализма и воинской чести, дисциплины и достойного, заботливого отношения к личному составу и к однополчанам", - сказал Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.

https://ria.ru/20250623/putin-2024854339.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, вооруженные силы рф