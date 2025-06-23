https://ria.ru/20250623/putin-2024858946.html

Путин рассказал о начале серийного производства "Орешника"

Путин рассказал о начале серийного производства "Орешника" - РИА Новости, 23.06.2025

Путин рассказал о начале серийного производства "Орешника"

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в России разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник". РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:21:00+03:00

2025-06-23T15:21:00+03:00

2025-06-23T17:39:00+03:00

безопасность

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о том, что в России разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник". "Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.Глава государства также сообщал, что в случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе, его мощь будет сопоставима с таковой у ядерного оружия. При этом "Орешник" не является оружием массового поражения, потому что он высокоточный и не несёт ядерного заряда, подчеркивал президент РФ.

https://ria.ru/20250623/oreshnik-2024852045.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов "В добрый час!" Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов. 2025-06-23T15:21 true PT8M10S

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Наталья Макарова

безопасность, россия, украина, владимир путин