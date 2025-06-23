https://ria.ru/20250623/putin-2024858946.html
Путин рассказал о начале серийного производства "Орешника"
Путин рассказал о начале серийного производства "Орешника" - РИА Новости, 23.06.2025
Путин рассказал о начале серийного производства "Орешника"
Президент России Владимир Путин заявил о том, что в России разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник". РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:21:00+03:00
2025-06-23T15:21:00+03:00
2025-06-23T17:39:00+03:00
безопасность
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о том, что в России разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник". "Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.Глава государства также сообщал, что в случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе, его мощь будет сопоставима с таковой у ядерного оружия. При этом "Орешник" не является оружием массового поражения, потому что он высокоточный и не несёт ядерного заряда, подчеркивал президент РФ.
https://ria.ru/20250623/oreshnik-2024852045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов
"В добрый час!" Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов.
2025-06-23T15:21
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РИА Новости
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безопасность, россия, украина, владимир путин
Безопасность, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин рассказал о начале серийного производства "Орешника"
Путин заявил о запуске серийного производства "Орешника"