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"История их ничему не учит". Путин высказался о планах Запада - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 23.06.2025 (обновлено: 15:54 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/putin-2024854339.html
"История их ничему не учит". Путин высказался о планах Запада
"История их ничему не учит". Путин высказался о планах Запада - РИА Новости, 23.06.2025
"История их ничему не учит". Путин высказался о планах Запада
Владимир Путин встретился с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле. Он прокомментировал действия Запада против России и рассказал о развитии ВС. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:10:00+03:00
2025-06-23T15:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ближний восток
владимир путин
ракетные войска стратегического назначения
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нато
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле. Он прокомментировал действия Запада против России и рассказал о развитии ВС. Ключевые тезисы:О планах Запада&quot;Мы знаем и то, что на ближайшем саммите НАТО планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей альянса. Для ее реализации будут увеличены военные бюджеты стран НАТО. Между тем участники блока уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира, вместе взятых. Из этого ясно, кто на самом деле это провоцирует — глобальную милитаризацию и гонку вооружений&quot;.О модернизации Вооруженных сил&quot;Дорогие друзья, современная международная ситуация динамично меняется. Мы видим, как резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. В конфликт втягиваются и внерегиональные державы. Все это подводит мир к очень опасной черте&quot;.&quot;Ваша служба начинается в год 80-летия Великой Победы. Сегодня мы также сражаемся за наше будущее. И участники специальной военной операции, все наши воины — это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России&quot;.Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Во встрече приняли участие более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
https://ria.ru/20250623/putin-2024811368.html
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Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов
"В добрый час!" Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов.
2025-06-23T15:10
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"Сами себе придумали страшилку". Путин о якобы возможном "вторжении России в Европу"
На Западе придумали страшилку о якобы возможном "вторжении России в Европу" и повторяют ее из года в год, чтобы обманывать собственный народ и вытаскивать из него деньги, заявил Путин
2025-06-23T15:10
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PT0M45S
Путин на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле
Путин начал встречу с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле. Президент поздравил выпускников с успешным завершением учебы и отдельно подчеркнул, что Россия сегодня сражается за свое будущее.
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безопасность, россия, ближний восток, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Ракетные войска стратегического назначения, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), НАТО

"История их ничему не учит". Путин высказался о планах Запада

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле. Он прокомментировал действия Запада против России и рассказал о развитии ВС. Ключевые тезисы:

О планах Запада

  • На Западе некоторые политики вынашивают планы нанести России "стратегическое поражение", история их ничему не учит.
  • Враги продолжают направлять Киеву оружие и деньги, по сути, как прямые участники конфликта.
  • О НАТО: ясно, кто провоцирует гонку вооружений.
  • На Западе придумали страшилку о якобы возможном "вторжении России", чтобы пугать народ.
«

"Мы знаем и то, что на ближайшем саммите НАТО планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей альянса. Для ее реализации будут увеличены военные бюджеты стран НАТО. Между тем участники блока уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира, вместе взятых. Из этого ясно, кто на самом деле это провоцирует — глобальную милитаризацию и гонку вооружений".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
Владимир Путин
президент России

О модернизации Вооруженных сил

  • Повышение боеспособности всех видов войск ВС России является актуальной задачей.
  • Техническая модернизация армии и флота остается в приоритете.
  • Защита страны от внутренних и внешних угроз требует четкой координации всех служб.
  • Предстоит повысить эффективность всех структур, которые отвечают за безопасность государства.
  • Россия и дальше будет развивать ВС как гарантию своего суверенитета.
«

"Дорогие друзья, современная международная ситуация динамично меняется. Мы видим, как резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. В конфликт втягиваются и внерегиональные державы. Все это подводит мир к очень опасной черте".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
Владимир Путин
президент России
  • В РВСН поставят современные комплексы.
  • "Орешник" очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.
  • Власти уделят особое внимание развитию ядерной триады.
  • Российский флот пополнят новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения.
  • В 2025 году завершится структурное формирование Московского и Ленинградского военных округов.
«

"Ваша служба начинается в год 80-летия Великой Победы. Сегодня мы также сражаемся за наше будущее. И участники специальной военной операции, все наши воины — это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
Владимир Путин
президент России
Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Во встрече приняли участие более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
Путин: агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке
Вчера, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБлижний ВостокВладимир ПутинРакетные войска стратегического назначенияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НАТО
 
 
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