https://ria.ru/20250623/putin-2024854339.html

"История их ничему не учит". Путин высказался о планах Запада

"История их ничему не учит". Путин высказался о планах Запада - РИА Новости, 23.06.2025

"История их ничему не учит". Путин высказался о планах Запада

Владимир Путин встретился с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле. Он прокомментировал действия Запада против России и рассказал о развитии ВС. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:10:00+03:00

2025-06-23T15:10:00+03:00

2025-06-23T15:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ближний восток

владимир путин

ракетные войска стратегического назначения

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нато

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле. Он прокомментировал действия Запада против России и рассказал о развитии ВС. Ключевые тезисы:О планах Запада"Мы знаем и то, что на ближайшем саммите НАТО планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей альянса. Для ее реализации будут увеличены военные бюджеты стран НАТО. Между тем участники блока уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира, вместе взятых. Из этого ясно, кто на самом деле это провоцирует — глобальную милитаризацию и гонку вооружений".О модернизации Вооруженных сил"Дорогие друзья, современная международная ситуация динамично меняется. Мы видим, как резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. В конфликт втягиваются и внерегиональные державы. Все это подводит мир к очень опасной черте"."Ваша служба начинается в год 80-летия Великой Победы. Сегодня мы также сражаемся за наше будущее. И участники специальной военной операции, все наши воины — это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России".Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Во встрече приняли участие более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.

https://ria.ru/20250623/putin-2024811368.html

россия

ближний восток

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Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов "В добрый час!" Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов. 2025-06-23T15:10 true PT8M10S

"Сами себе придумали страшилку". Путин о якобы возможном "вторжении России в Европу" На Западе придумали страшилку о якобы возможном "вторжении России в Европу" и повторяют ее из года в год, чтобы обманывать собственный народ и вытаскивать из него деньги, заявил Путин 2025-06-23T15:10 true PT0M45S

Путин на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле Путин начал встречу с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле. Президент поздравил выпускников с успешным завершением учебы и отдельно подчеркнул, что Россия сегодня сражается за свое будущее. 2025-06-23T15:10 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, ближний восток, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нато