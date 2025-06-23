https://ria.ru/20250623/putin-2024853725.html

Путин поздравил выпускников военных вузов с завершением учебы

Путин поздравил выпускников военных вузов с завершением учебы - РИА Новости, 23.06.2025

Путин поздравил выпускников военных вузов с завершением учебы

Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным завершением учёбы. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:10:00+03:00

2025-06-23T15:10:00+03:00

2025-06-23T15:10:00+03:00

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным завершением учёбы. "Товарищи офицеры, дорогие друзья, рад приветствовать всех вас и поздравить с этапным, по-настоящему знаковым событием в жизни. Вы успешно завершили обучение в военных академиях, в вузах министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб. Получили самые высокие оценки на итоговых экзаменах, показали отличные знания по специальной подготовке, навыки владения самой современной техникой", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов. Президент выразил уверенность, что такая прочная профессиональная база, полученная при подготовке, позволит выпускникам решать самые сложные и ответственные задачи, достойно служить России и ее народу.

https://ria.ru/20250331/putin-2008366251.html

россия

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)