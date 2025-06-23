https://ria.ru/20250623/putin-2024853725.html
Путин поздравил выпускников военных вузов с завершением учебы
Путин поздравил выпускников военных вузов с завершением учебы - РИА Новости, 23.06.2025
Путин поздравил выпускников военных вузов с завершением учебы
Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным завершением учёбы. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:10:00+03:00
2025-06-23T15:10:00+03:00
2025-06-23T15:10:00+03:00
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015755840_0:83:3184:1874_1920x0_80_0_0_d5dc2c2155682c40173583a923c2bf38.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным завершением учёбы. "Товарищи офицеры, дорогие друзья, рад приветствовать всех вас и поздравить с этапным, по-настоящему знаковым событием в жизни. Вы успешно завершили обучение в военных академиях, в вузах министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб. Получили самые высокие оценки на итоговых экзаменах, показали отличные знания по специальной подготовке, навыки владения самой современной техникой", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов. Президент выразил уверенность, что такая прочная профессиональная база, полученная при подготовке, позволит выпускникам решать самые сложные и ответственные задачи, достойно служить России и ее народу.
https://ria.ru/20250331/putin-2008366251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин поздравил выпускников военных вузов с завершением учебы
Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным завершением учебы