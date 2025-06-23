https://ria.ru/20250623/putin-2024852467.html

Путин рассказал о развитии ядерной триады

Путин рассказал о развитии ядерной триады - РИА Новости, 23.06.2025

Путин рассказал о развитии ядерной триады

Российские власти будут уделять особое внимание развитию ядерной триады, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:07:00+03:00

2025-06-23T15:07:00+03:00

2025-06-23T15:15:00+03:00

россия

ядерные технологии

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские власти будут уделять особое внимание развитию ядерной триады, заявил президент РФ Владимир Путин."Особое внимание здесь уделим нашей ядерной триаде", - сказал Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.

https://ria.ru/20250615/oruzhie-2022827209.html

россия

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2025

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россия, владимир путин