https://ria.ru/20250623/putin-2024852467.html
Путин рассказал о развитии ядерной триады
Путин рассказал о развитии ядерной триады - РИА Новости, 23.06.2025
Путин рассказал о развитии ядерной триады
Российские власти будут уделять особое внимание развитию ядерной триады, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:07:00+03:00
2025-06-23T15:07:00+03:00
2025-06-23T15:15:00+03:00
россия
ядерные технологии
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские власти будут уделять особое внимание развитию ядерной триады, заявил президент РФ Владимир Путин."Особое внимание здесь уделим нашей ядерной триаде", - сказал Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.
https://ria.ru/20250615/oruzhie-2022827209.html
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россия, владимир путин
Россия, Ядерные технологии, Владимир Путин
Путин рассказал о развитии ядерной триады
Путин: власти уделяют особое внимание развитию ядерной триады