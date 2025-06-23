https://ria.ru/20250623/putin-2024852249.html

В РВСН поставят современные комплексы, заявил Путин

В РВСН поставят современные комплексы, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025

В РВСН поставят современные комплексы, заявил Путин

Современные комплексы "Ярс" поставят в ракетные войска стратегического назначения, авиационную составляющую уже в этом году пополнят модернизированные ТУ-160М,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:06:00+03:00

2025-06-23T15:06:00+03:00

2025-06-23T15:21:00+03:00

ракетные войска стратегического назначения

безопасность

россия

владимир путин

ту-160м

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Современные комплексы "Ярс" поставят в ракетные войска стратегического назначения, авиационную составляющую уже в этом году пополнят модернизированные ТУ-160М, сообщил президент России Владимир Путин."В ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплекты "Ярс", авиационную составляющую стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы ТУ-160М", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

https://ria.ru/20250623/putin-2024852467.html

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ракетные войска стратегического назначения, безопасность, россия, владимир путин, ту-160м, общество