https://ria.ru/20250623/putin-2024852249.html
В РВСН поставят современные комплексы, заявил Путин
В РВСН поставят современные комплексы, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
В РВСН поставят современные комплексы, заявил Путин
Современные комплексы "Ярс" поставят в ракетные войска стратегического назначения, авиационную составляющую уже в этом году пополнят модернизированные ТУ-160М,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:06:00+03:00
2025-06-23T15:06:00+03:00
2025-06-23T15:21:00+03:00
ракетные войска стратегического назначения
безопасность
россия
владимир путин
ту-160м
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Современные комплексы "Ярс" поставят в ракетные войска стратегического назначения, авиационную составляющую уже в этом году пополнят модернизированные ТУ-160М, сообщил президент России Владимир Путин."В ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплекты "Ярс", авиационную составляющую стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы ТУ-160М", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
https://ria.ru/20250623/putin-2024852467.html
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ракетные войска стратегического назначения, безопасность, россия, владимир путин, ту-160м, общество
Ракетные войска стратегического назначения, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ту-160М, Общество
В РВСН поставят современные комплексы, заявил Путин
Путин: в РВСН поставят современные комплексы