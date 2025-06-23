https://ria.ru/20250623/putin-2024851917.html
Путин призвал повысить эффективность структур, отвечающих за безопасность
Путин призвал повысить эффективность структур, отвечающих за безопасность - РИА Новости, 23.06.2025
Путин призвал повысить эффективность структур, отвечающих за безопасность
Предстоит повысить эффективность всех структур, которые отвечают за безопасность России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:06:00+03:00
2025-06-23T15:06:00+03:00
2025-06-23T15:17:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Предстоит повысить эффективность всех структур, которые отвечают за безопасность России, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам вместе предстоит продолжать работу по совершенствованию вооруженных сил, повышению эффективности всех структур, отвечающих за безопасность страны. Уверен, что вы будете выполнять свои обязанности ответственно и с высокой самоотдачей, верно и преданно служить России и нашему народу", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов.В понедельник Путин проводит встречу с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле.
https://ria.ru/20250623/putin-2024854339.html
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Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов
"В добрый час!" Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов.
2025-06-23T15:06
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал повысить эффективность структур, отвечающих за безопасность
Путин: предстоит повысить эффективность структур, отвечающих за безопасность РФ