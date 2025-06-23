https://ria.ru/20250623/putin-2024851917.html

Путин призвал повысить эффективность структур, отвечающих за безопасность

Путин призвал повысить эффективность структур, отвечающих за безопасность - РИА Новости, 23.06.2025

Путин призвал повысить эффективность структур, отвечающих за безопасность

Предстоит повысить эффективность всех структур, которые отвечают за безопасность России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:06:00+03:00

2025-06-23T15:06:00+03:00

2025-06-23T15:17:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Предстоит повысить эффективность всех структур, которые отвечают за безопасность России, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам вместе предстоит продолжать работу по совершенствованию вооруженных сил, повышению эффективности всех структур, отвечающих за безопасность страны. Уверен, что вы будете выполнять свои обязанности ответственно и с высокой самоотдачей, верно и преданно служить России и нашему народу", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов.В понедельник Путин проводит встречу с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле.

https://ria.ru/20250623/putin-2024854339.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов "В добрый час!" Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов. 2025-06-23T15:06 true PT8M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, безопасность