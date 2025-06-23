https://ria.ru/20250623/putin-2024851731.html
Защита страны от угроз требует четкой организации всех служб, заявил Путин
Защита страны от угроз требует четкой организации всех служб, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
Защита страны от угроз требует четкой организации всех служб, заявил Путин
Защита страны от внутренних и внешних угроз требует четкой координации всех служб, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:06:00+03:00
2025-06-23T15:06:00+03:00
2025-06-23T15:14:00+03:00
владимир путин
безопасность
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Защита страны от внутренних и внешних угроз требует четкой координации всех служб, заявил президент России Владимир Путин."Уважаемые товарищи, приветствую в этом зале офицеров, которые уже в ближайшее время пополняют личный состав ФСБ и МВД, Росгвардии, МЧС, ФСО, Следственного комитета, военной прокуратуры и ФСИН. Все мы хорошо понимаем, что надежная защита страны от внутренних и внешних угроз требует четкой координации правоохранительных органов и специальных служб, других силовых структур", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
https://ria.ru/20250623/putin-2024851917.html
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владимир путин, безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Защита страны от угроз требует четкой организации всех служб, заявил Путин
Путин: защита страны от угроз требует четкой координации всех служб