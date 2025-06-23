https://ria.ru/20250623/putin-2024851731.html

Защита страны от угроз требует четкой организации всех служб, заявил Путин

Защита страны от угроз требует четкой организации всех служб, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025

Защита страны от угроз требует четкой организации всех служб, заявил Путин

Защита страны от внутренних и внешних угроз требует четкой координации всех служб, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:06:00+03:00

2025-06-23T15:06:00+03:00

2025-06-23T15:14:00+03:00

владимир путин

безопасность

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Защита страны от внутренних и внешних угроз требует четкой координации всех служб, заявил президент России Владимир Путин."Уважаемые товарищи, приветствую в этом зале офицеров, которые уже в ближайшее время пополняют личный состав ФСБ и МВД, Росгвардии, МЧС, ФСО, Следственного комитета, военной прокуратуры и ФСИН. Все мы хорошо понимаем, что надежная защита страны от внутренних и внешних угроз требует четкой координации правоохранительных органов и специальных служб, других силовых структур", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

https://ria.ru/20250623/putin-2024851917.html

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владимир путин, безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)