https://ria.ru/20250623/putin-2024851374.html
Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы, заявил Путин
Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы, заявил Путин
Россия и дальше будет развивать ВС как гарантию своего суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:04:00+03:00
2025-06-23T15:04:00+03:00
2025-06-23T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия и дальше будет развивать ВС как гарантию своего суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин."Учитывая рост геополитической напряженности, будем и дальше принимать адекватные меры в укреплении безопасности России и наших союзников, развивать наши Вооруженные силы как гарантию суверенного и независимого развития России", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы, заявил Путин
Путин: Россия продолжит развивать свои ВС как гарантию суверенитета