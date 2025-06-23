https://ria.ru/20250623/putin-2024851374.html

Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы, заявил Путин

Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025

Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы, заявил Путин

Россия и дальше будет развивать ВС как гарантию своего суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:04:00+03:00

2025-06-23T15:04:00+03:00

2025-06-23T15:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия и дальше будет развивать ВС как гарантию своего суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин."Учитывая рост геополитической напряженности, будем и дальше принимать адекватные меры в укреплении безопасности России и наших союзников, развивать наши Вооруженные силы как гарантию суверенного и независимого развития России", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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владимир путин, россия, безопасность