https://ria.ru/20250623/putin-2024851183.html

Выпускники военных вузов достойно послужат народу России, уверен Путин

Выпускники военных вузов достойно послужат народу России, уверен Путин - РИА Новости, 23.06.2025

Выпускники военных вузов достойно послужат народу России, уверен Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле выразил уверенность, что они достойно послужат народу России. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:04:00+03:00

2025-06-23T15:04:00+03:00

2025-06-23T15:12:00+03:00

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле выразил уверенность, что они достойно послужат народу России."Уверен, такая прочная профессиональная база позволит вам решать самые сложные и ответственные задачи, достойно служить России и нашему народу", - сказал Путин в ходе встречи.

https://ria.ru/20250623/putin-2024850414.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин