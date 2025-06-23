https://ria.ru/20250623/putin-2024851183.html
Выпускники военных вузов достойно послужат народу России, уверен Путин
Выпускники военных вузов достойно послужат народу России, уверен Путин - РИА Новости, 23.06.2025
Выпускники военных вузов достойно послужат народу России, уверен Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле выразил уверенность, что они достойно послужат народу России. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:04:00+03:00
2025-06-23T15:04:00+03:00
2025-06-23T15:12:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле выразил уверенность, что они достойно послужат народу России."Уверен, такая прочная профессиональная база позволит вам решать самые сложные и ответственные задачи, достойно служить России и нашему народу", - сказал Путин в ходе встречи.
https://ria.ru/20250623/putin-2024850414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Выпускники военных вузов достойно послужат народу России, уверен Путин
Путин выразил уверенность, что выпускники военных вузов достойно послужат России