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История ничему не учит западных политиков, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
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15:01 23.06.2025 (обновлено: 15:13 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/putin-2024850268.html
История ничему не учит западных политиков, заявил Путин
История ничему не учит западных политиков, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
История ничему не учит западных политиков, заявил Путин
На Западе некоторые политики вынашивают планы нанести России стратегическое поражение, история их ничему не учит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025
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россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На Западе некоторые политики вынашивают планы нанести России стратегическое поражение, история их ничему не учит, заявил президент РФ Владимир Путин."Нас не может не беспокоить и то, что ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения России стратегического поражения, никак их история ничему не учит", - сказал Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.
https://ria.ru/20250623/putin-2024852467.html
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Путин о планах Запада нанести стратегическое поражение РФ
Путин о планах Запада нанести стратегическое поражение РФ: «Никак их история ничему не учит»
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
История ничему не учит западных политиков, заявил Путин

Путин: на Западе некоторые политики хотят нанести РФ стратегическое поражение

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На Западе некоторые политики вынашивают планы нанести России стратегическое поражение, история их ничему не учит, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нас не может не беспокоить и то, что ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения России стратегического поражения, никак их история ничему не учит", - сказал Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.
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