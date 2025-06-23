https://ria.ru/20250623/putin-2024849890.html

Россия сегодня сражается за свое будущее, заявил Путин

Россия сегодня сражается за свое будущее, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025

Россия сегодня сражается за свое будущее, заявил Путин

Россия сегодня сражается за свое будущее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:59:00+03:00

2025-06-23T14:59:00+03:00

2025-06-23T15:14:00+03:00

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия сегодня сражается за свое будущее, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня мы так же сражаемся за наше будущее", - сказал глава государства на встрече с выпускниками военных вузов.

https://ria.ru/20250623/oreshnik-2024852045.html

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2025

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владимир путин, россия, безопасность