https://ria.ru/20250623/putin-2024849729.html
Путин встретился с выпускниками военных вузов в Кремле
Путин встретился с выпускниками военных вузов в Кремле - РИА Новости, 23.06.2025
Путин встретился с выпускниками военных вузов в Кремле
Президент России Владимир Путин начал встречу с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:58:00+03:00
2025-06-23T14:58:00+03:00
2025-06-23T14:58:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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владимир путин
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политика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал встречу с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Как раннее рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на мероприятии Путин выступит с речью и пообщается с участниками. Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Во встрече принимают участие более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
https://ria.ru/20250623/arakchi-2024809015.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), создание в россии нового учебника по истории, владимир путин, дмитрий песков, политика
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Создание в России нового учебника по истории, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Путин встретился с выпускниками военных вузов в Кремле
Путин встретился в Кремле с выпускниками вузов силовых и военных ведомств