https://ria.ru/20250623/putin-2024849729.html

Путин встретился с выпускниками военных вузов в Кремле

Путин встретился с выпускниками военных вузов в Кремле - РИА Новости, 23.06.2025

Путин встретился с выпускниками военных вузов в Кремле

Президент России Владимир Путин начал встречу с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:58:00+03:00

2025-06-23T14:58:00+03:00

2025-06-23T14:58:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

создание в россии нового учебника по истории

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал встречу с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Как раннее рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на мероприятии Путин выступит с речью и пообщается с участниками. Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Во встрече принимают участие более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.

https://ria.ru/20250623/arakchi-2024809015.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), создание в россии нового учебника по истории, владимир путин, дмитрий песков, политика