https://ria.ru/20250623/putin-2024820385.html
Путин выступит на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств
Путин выступит на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств - РИА Новости, 23.06.2025
Путин выступит на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств
Президент России Владимир Путин выступит в Кремле на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств РФ и пообщается с ними, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:03:00+03:00
2025-06-23T13:03:00+03:00
2025-06-23T13:03:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
создание в россии нового учебника по истории
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит в Кремле на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств РФ и пообщается с ними, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В понедельник Путин работает в Кремле, отметил Песков. "Сегодня будет традиционно регулярное ежегодное мероприятие - это встреча президента с выпускниками высших военных учебных заведений России. Естественно выступление президента будет и его общение непосредственно с выпускниками и с отличниками", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250623/putin-2024819736.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, создание в россии нового учебника по истории, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Создание в России нового учебника по истории, Общество
Путин выступит на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств
Песков: Путин выступит на встрече с выпускниками вузов военных ведомств