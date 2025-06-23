https://ria.ru/20250623/putin-2024820385.html

Путин выступит на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств

Путин выступит на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств - РИА Новости, 23.06.2025

Путин выступит на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств

Президент России Владимир Путин выступит в Кремле на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств РФ и пообщается с ними, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:03:00+03:00

2025-06-23T13:03:00+03:00

2025-06-23T13:03:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

создание в россии нового учебника по истории

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит в Кремле на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств РФ и пообщается с ними, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В понедельник Путин работает в Кремле, отметил Песков. "Сегодня будет традиционно регулярное ежегодное мероприятие - это встреча президента с выпускниками высших военных учебных заведений России. Естественно выступление президента будет и его общение непосредственно с выпускниками и с отличниками", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250623/putin-2024819736.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, создание в россии нового учебника по истории, общество