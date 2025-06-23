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Путин выражал готовность к встрече с Трампом, заявил Кремль
Путин выражал готовность к встрече с Трампом, заявил Кремль - РИА Новости, 23.06.2025
Путин выражал готовность к встрече с Трампом, заявил Кремль
Президент РФ Владимир Путин выражал готовность к встрече с президентов США Дональдом Трампом при ее хорошей подготовке, напомнил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:44:00+03:00
2025-06-23T12:44:00+03:00
2025-06-23T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выражал готовность к встрече с президентов США Дональдом Трампом при ее хорошей подготовке, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Только после того, как в результате этих (стамбульских - ред.) переговоров уже будут наработаны те решения, которые предстоит принять, и те договорённости, к которым предстоит присоединиться, вот тогда наступит момент проведения встречи на высшем уровне. По готовности, в случае ее хорошей подготовки, заявлял президент Путин", - напомнил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, идет ли подготовка к встрече президентов России и США.
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россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
Путин выражал готовность к встрече с Трампом, заявил Кремль
Песков: Путин выражал готовность к встрече с Трампом при ее хорошей подготовке