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Путин выражал готовность к встрече с Трампом, заявил Кремль - РИА Новости, 23.06.2025
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12:44 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/putin-2024812131.html
Путин выражал готовность к встрече с Трампом, заявил Кремль
Путин выражал готовность к встрече с Трампом, заявил Кремль - РИА Новости, 23.06.2025
Путин выражал готовность к встрече с Трампом, заявил Кремль
Президент РФ Владимир Путин выражал готовность к встрече с президентов США Дональдом Трампом при ее хорошей подготовке, напомнил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:44:00+03:00
2025-06-23T12:44:00+03:00
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дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выражал готовность к встрече с президентов США Дональдом Трампом при ее хорошей подготовке, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Только после того, как в результате этих (стамбульских - ред.) переговоров уже будут наработаны те решения, которые предстоит принять, и те договорённости, к которым предстоит присоединиться, вот тогда наступит момент проведения встречи на высшем уровне. По готовности, в случае ее хорошей подготовки, заявлял президент Путин", - напомнил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, идет ли подготовка к встрече президентов России и США.
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россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
Путин выражал готовность к встрече с Трампом, заявил Кремль

Песков: Путин выражал готовность к встрече с Трампом при ее хорошей подготовке

© AP Photo / Jorge Silva, poolПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Jorge Silva, pool
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выражал готовность к встрече с президентов США Дональдом Трампом при ее хорошей подготовке, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Только после того, как в результате этих (стамбульских - ред.) переговоров уже будут наработаны те решения, которые предстоит принять, и те договорённости, к которым предстоит присоединиться, вот тогда наступит момент проведения встречи на высшем уровне. По готовности, в случае ее хорошей подготовки, заявлял президент Путин", - напомнил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, идет ли подготовка к встрече президентов России и США.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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