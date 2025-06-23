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Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.06.2025
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12:43 23.06.2025 (обновлено: 13:45 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/putin-2024811368.html
Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке
Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.06.2025
Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке
Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и обсудил с ним обострение конфликта на Ближнем Востоке. РИА Новости, 23.06.2025
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политика
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иран
аббас аракчи
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и обсудил с ним обострение конфликта на Ближнем Востоке.Основные заявления российского лидера"У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу".Заявления главы МИД Ирана&quot;Мы также хотели поблагодарить Россию за то, что она решительно осудила эти действия. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. Верховный лидер Ирана (Али Хаменеи. — Прим. ред.) и президент Ирана господин Пезешкиан попросили передать вам наилучшие пожелания&quot;.Атака США на Иран
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Путин: агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий
Агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий, заявил Путин на встрече с главой МИД Ирана Аракчи
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Глава МИД Ирана о напряженности на Ближнем Востоке из-за нападения Израиля и США
Напряженность на Ближнем Востоке растет из-за нападения Израиля и США на Иран, заявил глава МИД республики на встрече с Путиным
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политика, владимир путин, россия, иран, аббас аракчи, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, оон, дональд трамп, сша, али хаменеи
Политика, Владимир Путин, Россия, Иран, Аббас Аракчи, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, ООН, Дональд Трамп, США, Али Хаменеи

Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и обсудил с ним обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Основные заявления российского лидера

  • Позиция Москвы по поводу происходящего между Ираном и Израилем хорошо известна, она изложена МИД России.
  • Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.
  • Визит главы МИД исламской республики в Россию позволит обсудить и подумать над тем, как можно выйти из сложившейся ситуации.
«
"У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Путин передал руководству Ирана наилучшие пожелания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Низы не хотят, верхам наплевать: мир обречен на войну
Вчера, 08:00

Заявления главы МИД Ирана

  • Напряженность на Ближнем Востоке растет из-за нападений Израиля и США на Иран.
  • Тегеран считает действия Тель-Авива и Вашингтона нелегитимными, исламская республика имеет законное право на защиту.
  • Россия и Иран постоянно ведут консультации по всем направлениям, в особенности по вопросам мировой безопасности.
  • Тегеран благодарен Москве за осуждение действий Израиля и США в отношении Ирана.
«

"Мы также хотели поблагодарить Россию за то, что она решительно осудила эти действия. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. Верховный лидер Ирана (Али Хаменеи. — Прим. ред.) и президент Ирана господин Пезешкиан попросили передать вам наилучшие пожелания".

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
Вчера, 08:00

Атака США на Иран

  • США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.

  • Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
  • В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время.
  • США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
  • МИД исламской республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
  • Россия решительно осудила удары Соединенных Штатов по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право резолюции СБ ООН и Устав организации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияИранАббас АракчиМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеООНДональд ТрампСШААли Хаменеи
 
 
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