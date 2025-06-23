Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и обсудил с ним обострение конфликта на Ближнем Востоке.
Основные заявления российского лидера
- Позиция Москвы по поводу происходящего между Ираном и Израилем хорошо известна, она изложена МИД России.
- Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.
- Визит главы МИД исламской республики в Россию позволит обсудить и подумать над тем, как можно выйти из сложившейся ситуации.
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"У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу".
- Путин передал руководству Ирана наилучшие пожелания.
Заявления главы МИД Ирана
- Напряженность на Ближнем Востоке растет из-за нападений Израиля и США на Иран.
- Тегеран считает действия Тель-Авива и Вашингтона нелегитимными, исламская республика имеет законное право на защиту.
- Россия и Иран постоянно ведут консультации по всем направлениям, в особенности по вопросам мировой безопасности.
- Тегеран благодарен Москве за осуждение действий Израиля и США в отношении Ирана.
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"Мы также хотели поблагодарить Россию за то, что она решительно осудила эти действия. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. Верховный лидер Ирана (Али Хаменеи. — Прим. ред.) и президент Ирана господин Пезешкиан попросили передать вам наилучшие пожелания".
Атака США на Иран
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.
- Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
- В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время.
- США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
- МИД исламской республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
- Россия решительно осудила удары Соединенных Штатов по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право резолюции СБ ООН и Устав организации.
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22 июня, 15:18