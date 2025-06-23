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Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке

Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.06.2025

Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и обсудил с ним обострение конфликта на Ближнем Востоке. РИА Новости, 23.06.2025

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и обсудил с ним обострение конфликта на Ближнем Востоке.Основные заявления российского лидера"У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу".Заявления главы МИД Ирана"Мы также хотели поблагодарить Россию за то, что она решительно осудила эти действия. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. Верховный лидер Ирана (Али Хаменеи. — Прим. ред.) и президент Ирана господин Пезешкиан попросили передать вам наилучшие пожелания".Атака США на Иран

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Путин: агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий Агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий, заявил Путин на встрече с главой МИД Ирана Аракчи 2025-06-23T12:43 true PT1M17S

Глава МИД Ирана о напряженности на Ближнем Востоке из-за нападения Израиля и США Напряженность на Ближнем Востоке растет из-за нападения Израиля и США на Иран, заявил глава МИД республики на встрече с Путиным 2025-06-23T12:43 true PT0M17S

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Влада Икрамова

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