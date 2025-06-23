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Кремль: Путин и Трамп открыты для моментальных звонков при необходимости - РИА Новости, 23.06.2025
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12:24 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/putin-2024804432.html
Кремль: Путин и Трамп открыты для моментальных звонков при необходимости
Кремль: Путин и Трамп открыты для моментальных звонков при необходимости - РИА Новости, 23.06.2025
Кремль: Путин и Трамп открыты для моментальных звонков при необходимости
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков друг другу, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.06.2025
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2025-06-23T12:24:00+03:00
россия
сша
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дональд трамп
дмитрий песков
обострение отношений сша и ирана
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков друг другу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У президентов (РФ и США -ред.) есть договоренности и понимание, что в случае необходимости и, в любом ситуации, когда они считают целесообразным, они открыты для моментальных звонков друг другу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа связь на уровне посланий.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, обострение отношений сша и ирана, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Обострение отношений США и Ирана, В мире
Кремль: Путин и Трамп открыты для моментальных звонков при необходимости

Песков: Путин и Трамп открыты для моментальных звонков при необходимости

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков друг другу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У президентов (РФ и США -ред.) есть договоренности и понимание, что в случае необходимости и, в любом ситуации, когда они считают целесообразным, они открыты для моментальных звонков друг другу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа связь на уровне посланий.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Вчера, 12:22
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковОбострение отношений США и ИранаВ мире
 
 
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