https://ria.ru/20250623/putin-2024804432.html

Кремль: Путин и Трамп открыты для моментальных звонков при необходимости

Кремль: Путин и Трамп открыты для моментальных звонков при необходимости - РИА Новости, 23.06.2025

Кремль: Путин и Трамп открыты для моментальных звонков при необходимости

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков друг другу, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:24:00+03:00

2025-06-23T12:24:00+03:00

2025-06-23T12:24:00+03:00

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дональд трамп

дмитрий песков

обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков друг другу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У президентов (РФ и США -ред.) есть договоренности и понимание, что в случае необходимости и, в любом ситуации, когда они считают целесообразным, они открыты для моментальных звонков друг другу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа связь на уровне посланий.

https://ria.ru/20250623/kontakt-2024802887.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, обострение отношений сша и ирана, в мире