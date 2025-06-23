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Кремль: Путин и Трамп открыты для моментальных звонков при необходимости
Кремль: Путин и Трамп открыты для моментальных звонков при необходимости - РИА Новости, 23.06.2025
Кремль: Путин и Трамп открыты для моментальных звонков при необходимости
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков друг другу, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:24:00+03:00
2025-06-23T12:24:00+03:00
2025-06-23T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков друг другу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У президентов (РФ и США -ред.) есть договоренности и понимание, что в случае необходимости и, в любом ситуации, когда они считают целесообразным, они открыты для моментальных звонков друг другу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа связь на уровне посланий.
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Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Обострение отношений США и Ирана, В мире
Кремль: Путин и Трамп открыты для моментальных звонков при необходимости
Песков: Путин и Трамп открыты для моментальных звонков при необходимости