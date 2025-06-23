Путин обсудил с президентом Мали отношения двух стран
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле. После переговоров они подписали двухсторонние соглашения.
Ключевые тезисы российского лидера
- Два государства поддерживают добрые и доверительные отношения.
- Объем товарооборота скромный, но тенденции к росту есть.
- Переговоры пойдут на пользу развитию отношений двух стран.
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"Между нашими странами на протяжении многих лет поддерживаются добрые и доверительные отношения. Мы заключили дипломатические отношения 65 лет назад и все эти годы продолжали сотрудничать".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛидер России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита во время встречи
Лидер России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита во время встречи
Главные заявления лидера Мали
- Отношения стран хорошие.
- Он выразил надежду на их развитие.
- Сотрудничество между государствами налажено во многих отраслях, включая транспорт, безопасность, культуру, спорт, энергетику.
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"Сегодня мы признаем, что у нас хорошее сотрудничество с Российской Федерацией и благодаря этому мы достигаем хороших результатов".
Пресс-служба Кремля подготовила к встрече справочные материалы. Основные положения:
- страны планируют подписать двусторонние соглашения об основах отношений между государствами и о сотрудничестве в области мирного атома;
- Россия и Мали имеют значительный потенциал взаимодействия в геологоразведке, энергетике и сельском хозяйстве;
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"В СССР и России подготовлено свыше десяти тысяч малийских специалистов, квота на текущий учебный год составляет 290 госстипендий".
- страны имеют позитивную динамику торгово-экономической кооперации;
- Москва и Бамако выступают с близких позиций по большинству вопросов мировой и региональной повестки дня.
После завершения переговоров страны подписали соглашения:
- об основах отношений;
- о создании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству;
- о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
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