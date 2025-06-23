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Путин обсудил с президентом Мали отношения двух стран - РИА Новости, 23.06.2025
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16:09 23.06.2025 (обновлено: 18:56 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/putin--2024874720.html
Путин обсудил с президентом Мали отношения двух стран
Путин обсудил с президентом Мали отношения двух стран - РИА Новости, 23.06.2025
Путин обсудил с президентом Мали отношения двух стран
Владимир Путин встретился с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле. После переговоров они подписали двухсторонние соглашения. РИА Новости, 23.06.2025
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россия
мали
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле. После переговоров они подписали двухсторонние соглашения. Ключевые тезисы российского лидера&quot;Между нашими странами на протяжении многих лет поддерживаются добрые и доверительные отношения. Мы заключили дипломатические отношения 65 лет назад и все эти годы продолжали сотрудничать&quot;.Главные заявления лидера Мали&quot;Сегодня мы признаем, что у нас хорошее сотрудничество с Российской Федерацией и благодаря этому мы достигаем хороших результатов&quot;.Пресс-служба Кремля подготовила к встрече справочные материалы. Основные положения:&quot;В СССР и России подготовлено свыше десяти тысяч малийских специалистов, квота на текущий учебный год составляет 290 госстипендий&quot;.После завершения переговоров страны подписали соглашения:
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мали
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Путин на встрече с президентом переходного периода Мали
Путин проводит встречу с президентом переходного периода Мали. Президент России подчеркнул, что страны поддерживают добрые и доверительные отношения. А в Кремле сообщили, что Россия и Мали планируют подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.
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россия, мали, владимир путин
Россия, Мали, Владимир Путин

Путин обсудил с президентом Мали отношения двух стран

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле. После переговоров они подписали двухсторонние соглашения.

Ключевые тезисы российского лидера

  • Два государства поддерживают добрые и доверительные отношения.
  • Объем товарооборота скромный, но тенденции к росту есть.
  • Переговоры пойдут на пользу развитию отношений двух стран.
«

"Между нашими странами на протяжении многих лет поддерживаются добрые и доверительные отношения. Мы заключили дипломатические отношения 65 лет назад и все эти годы продолжали сотрудничать".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛидер России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лидер России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита во время встречи

Главные заявления лидера Мали

  • Отношения стран хорошие.
  • Он выразил надежду на их развитие.
  • Сотрудничество между государствами налажено во многих отраслях, включая транспорт, безопасность, культуру, спорт, энергетику.
«

"Сегодня мы признаем, что у нас хорошее сотрудничество с Российской Федерацией и благодаря этому мы достигаем хороших результатов".

Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Ассими Гоита
президент переходного периода Республики Мали
Пресс-служба Кремля подготовила к встрече справочные материалы. Основные положения:
  • страны планируют подписать двусторонние соглашения об основах отношений между государствами и о сотрудничестве в области мирного атома;
  • Россия и Мали имеют значительный потенциал взаимодействия в геологоразведке, энергетике и сельском хозяйстве;
«

"В СССР и России подготовлено свыше десяти тысяч малийских специалистов, квота на текущий учебный год составляет 290 госстипендий".

  • страны имеют позитивную динамику торгово-экономической кооперации;
  • Москва и Бамако выступают с близких позиций по большинству вопросов мировой и региональной повестки дня.
После завершения переговоров страны подписали соглашения:
  • об основах отношений;
  • о создании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству;
  • о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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