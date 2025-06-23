https://ria.ru/20250623/putin--2024874720.html

Путин обсудил с президентом Мали отношения двух стран

Путин обсудил с президентом Мали отношения двух стран - РИА Новости, 23.06.2025

Путин обсудил с президентом Мали отношения двух стран

Владимир Путин встретился с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле. После переговоров они подписали двухсторонние соглашения. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:09:00+03:00

2025-06-23T16:09:00+03:00

2025-06-23T18:56:00+03:00

россия

мали

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле. После переговоров они подписали двухсторонние соглашения. Ключевые тезисы российского лидера"Между нашими странами на протяжении многих лет поддерживаются добрые и доверительные отношения. Мы заключили дипломатические отношения 65 лет назад и все эти годы продолжали сотрудничать".Главные заявления лидера Мали"Сегодня мы признаем, что у нас хорошее сотрудничество с Российской Федерацией и благодаря этому мы достигаем хороших результатов".Пресс-служба Кремля подготовила к встрече справочные материалы. Основные положения:"В СССР и России подготовлено свыше десяти тысяч малийских специалистов, квота на текущий учебный год составляет 290 госстипендий".После завершения переговоров страны подписали соглашения:

https://ria.ru/20250623/mali-2024269946.html

россия

мали

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Путин на встрече с президентом переходного периода Мали Путин проводит встречу с президентом переходного периода Мали. Президент России подчеркнул, что страны поддерживают добрые и доверительные отношения. А в Кремле сообщили, что Россия и Мали планируют подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве в области мирного атома. 2025-06-23T16:09 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, мали, владимир путин