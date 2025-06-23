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Пушилин рассказал о значении освобождения Запорожья в ДНР
Пушилин рассказал о значении освобождения Запорожья в ДНР - РИА Новости, 23.06.2025
Пушилин рассказал о значении освобождения Запорожья в ДНР
Освобождение поселка Запорожье на днепропетровском направлении Донецкой Народной Республики создает выгодные позиции подразделениям российских войск, сообщил... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:07:00+03:00
2025-06-23T10:07:00+03:00
2025-06-23T10:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
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денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Освобождение поселка Запорожье на днепропетровском направлении Донецкой Народной Республики создает выгодные позиции подразделениям российских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Также населенный пункт Запорожье, который был освобожден - и это рядом с Комаром - это уже днепропетровское направление.... Теперь тоже создает достаточно выгодные позиции для наших подразделений. Поэтому здесь мы видим, что достаточно успешно двигаются Вооруженные силы Российской Федерации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Об освобождении Запорожья в ДНР Минобороны сообщало 21 июня.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожье, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин рассказал о значении освобождения Запорожья в ДНР
Пушилин: освобождение Запорожья в ДНР создает выгодные позиции для ВС России