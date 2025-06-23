https://ria.ru/20250623/pushilin-2024760266.html

Пушилин рассказал о значении освобождения Запорожья в ДНР

Пушилин рассказал о значении освобождения Запорожья в ДНР - РИА Новости, 23.06.2025

Пушилин рассказал о значении освобождения Запорожья в ДНР

Освобождение поселка Запорожье на днепропетровском направлении Донецкой Народной Республики создает выгодные позиции подразделениям российских войск, сообщил... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:07:00+03:00

2025-06-23T10:07:00+03:00

2025-06-23T10:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Освобождение поселка Запорожье на днепропетровском направлении Донецкой Народной Республики создает выгодные позиции подразделениям российских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Также населенный пункт Запорожье, который был освобожден - и это рядом с Комаром - это уже днепропетровское направление.... Теперь тоже создает достаточно выгодные позиции для наших подразделений. Поэтому здесь мы видим, что достаточно успешно двигаются Вооруженные силы Российской Федерации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Об освобождении Запорожья в ДНР Минобороны сообщало 21 июня.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожье, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность