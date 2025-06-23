https://ria.ru/20250623/pushilin-2024758178.html

Пушилин рассказал об освобождении Перебудова

Пушилин рассказал об освобождении Перебудова - РИА Новости, 23.06.2025

Пушилин рассказал об освобождении Перебудова

Освобождение населенного пункта Перебудова в ДНР дало возможность завершить изгнание ВСУ со всех территорий, откуда в 2023 году противник начал... РИА Новости, 23.06.2025

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2025-06-23T10:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

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денис пушилин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Перебудова в ДНР дало возможность завершить изгнание ВСУ со всех территорий, откуда в 2023 году противник начал контрнаступление, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что за прошлую неделю освобождены были несколько населенных пунктов, в том числе Перебудова. "Перебудова - населенный пункт, на русском называется Перестройка... И тоже имеет определенное значение данный населенный пункт, потому что с его освобождением были освобождены все населенные пункты, откуда начиналось контрнаступление в 2023 году пресловутое вооруженных формирований Украины... откуда формировался Времевский выступ, теперь нет ни Времевского выступа, теперь нет населенных пунктов под контролем Украины - имеется в виду, теперь это освобожденная территория Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Об освобождении населенного пункта Перебудова в ДНР Минобороны сообщило 22 июня.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность