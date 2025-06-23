https://ria.ru/20250623/pushilin-2024758178.html
Пушилин рассказал об освобождении Перебудова
Пушилин рассказал об освобождении Перебудова - РИА Новости, 23.06.2025
Пушилин рассказал об освобождении Перебудова
Освобождение населенного пункта Перебудова в ДНР дало возможность завершить изгнание ВСУ со всех территорий, откуда в 2023 году противник начал... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:03:00+03:00
2025-06-23T10:03:00+03:00
2025-06-23T10:03:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Перебудова в ДНР дало возможность завершить изгнание ВСУ со всех территорий, откуда в 2023 году противник начал контрнаступление, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что за прошлую неделю освобождены были несколько населенных пунктов, в том числе Перебудова. "Перебудова - населенный пункт, на русском называется Перестройка... И тоже имеет определенное значение данный населенный пункт, потому что с его освобождением были освобождены все населенные пункты, откуда начиналось контрнаступление в 2023 году пресловутое вооруженных формирований Украины... откуда формировался Времевский выступ, теперь нет ни Времевского выступа, теперь нет населенных пунктов под контролем Украины - имеется в виду, теперь это освобожденная территория Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Об освобождении населенного пункта Перебудова в ДНР Минобороны сообщило 22 июня.
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донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пушилин рассказал об освобождении Перебудова
Пушилин: ссвобождение Перебудова позволило завершить изгнание ВСУ с территорий