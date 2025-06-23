Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал об освобождении Перебудова - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/pushilin-2024758178.html
Пушилин рассказал об освобождении Перебудова
Пушилин рассказал об освобождении Перебудова - РИА Новости, 23.06.2025
Пушилин рассказал об освобождении Перебудова
Освобождение населенного пункта Перебудова в ДНР дало возможность завершить изгнание ВСУ со всех территорий, откуда в 2023 году противник начал... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:03:00+03:00
2025-06-23T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848869_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_233c4f8e7b1e87d4a9345b3d0f6eeaf8.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Перебудова в ДНР дало возможность завершить изгнание ВСУ со всех территорий, откуда в 2023 году противник начал контрнаступление, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что за прошлую неделю освобождены были несколько населенных пунктов, в том числе Перебудова. "Перебудова - населенный пункт, на русском называется Перестройка... И тоже имеет определенное значение данный населенный пункт, потому что с его освобождением были освобождены все населенные пункты, откуда начиналось контрнаступление в 2023 году пресловутое вооруженных формирований Украины... откуда формировался Времевский выступ, теперь нет ни Времевского выступа, теперь нет населенных пунктов под контролем Украины - имеется в виду, теперь это освобожденная территория Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Об освобождении населенного пункта Перебудова в ДНР Минобороны сообщило 22 июня.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848869_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f91566e1ad0e285c87328c99abb994d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пушилин рассказал об освобождении Перебудова

Пушилин: ссвобождение Перебудова позволило завершить изгнание ВСУ с территорий

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Перебудова в ДНР дало возможность завершить изгнание ВСУ со всех территорий, откуда в 2023 году противник начал контрнаступление, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он напомнил, что за прошлую неделю освобождены были несколько населенных пунктов, в том числе Перебудова.
"Перебудова - населенный пункт, на русском называется Перестройка... И тоже имеет определенное значение данный населенный пункт, потому что с его освобождением были освобождены все населенные пункты, откуда начиналось контрнаступление в 2023 году пресловутое вооруженных формирований Украины... откуда формировался Времевский выступ, теперь нет ни Времевского выступа, теперь нет населенных пунктов под контролем Украины - имеется в виду, теперь это освобожденная территория Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Об освобождении населенного пункта Перебудова в ДНР Минобороны сообщило 22 июня.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала