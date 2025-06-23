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Суд оштрафовал Коэна за продажу футболок с символикой его уголовного дела - РИА Новости, 23.06.2025
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11:13 23.06.2025 (обновлено: 11:30 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/primore-2024778416.html
Суд оштрафовал Коэна за продажу футболок с символикой его уголовного дела
Суд оштрафовал Коэна за продажу футболок с символикой его уголовного дела - РИА Новости, 23.06.2025
Суд оштрафовал Коэна за продажу футболок с символикой его уголовного дела
Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 60 тысяч рублей жителю Владивостока Виктору Коэну, отбывшему наказание за убийство своей девушки и... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:13:00+03:00
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происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 60 тысяч рублей жителю Владивостока Виктору Коэну, отбывшему наказание за убийство своей девушки и продававшему футболки с символикой его уголовного дела, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева. Коэн был осужден за убийство своей девушки, которая пропала в 2011 году. Он вышел из колонии, отбыв там девять лет и девять месяцев. В своем Telegram-канале он начал продавать футболки и толстовки с тематическими изображениями, например, с надписью "Мясорубка правосудия" или с изображением съемки его допроса. Кроме того, на его странице в соцсети "ВКонтакте" был опубликован ролик с текстом: "Она 10 из 10, интересно, в чем подвох?" Далее были показаны кадры с девушкой Коэна. Позднее это видео было удалено, но появилось новое, где Коэн рассказывает, что "допустил грустную иронию" по поводу того, почему он десять лет отсидел в тюрьме. СК РФ сообщил, что начал проверку по факту публикации жителем Приморья, ранее осужденным за убийство девушки, видео, где он негативно высказывался о ней, а также по факту продажи им тематических футболок. "Фрунзенский районный суд 23 июня вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении Коэна В.В. по ч.3 ст.20.1 КоАП РФ ("Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу"), назначив наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - сообщила Оленева.
https://ria.ru/20250622/ubiystvo-2024659356.html
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происшествия, владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд оштрафовал Коэна за продажу футболок с символикой его уголовного дела

Суд оштрафовал Виктора Коэна за продажу мерча с его уголовным делом

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 60 тысяч рублей жителю Владивостока Виктору Коэну, отбывшему наказание за убийство своей девушки и продававшему футболки с символикой его уголовного дела, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
Коэн был осужден за убийство своей девушки, которая пропала в 2011 году. Он вышел из колонии, отбыв там девять лет и девять месяцев. В своем Telegram-канале он начал продавать футболки и толстовки с тематическими изображениями, например, с надписью "Мясорубка правосудия" или с изображением съемки его допроса. Кроме того, на его странице в соцсети "ВКонтакте" был опубликован ролик с текстом: "Она 10 из 10, интересно, в чем подвох?" Далее были показаны кадры с девушкой Коэна. Позднее это видео было удалено, но появилось новое, где Коэн рассказывает, что "допустил грустную иронию" по поводу того, почему он десять лет отсидел в тюрьме. СК РФ сообщил, что начал проверку по факту публикации жителем Приморья, ранее осужденным за убийство девушки, видео, где он негативно высказывался о ней, а также по факту продажи им тематических футболок.
"Фрунзенский районный суд 23 июня вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении Коэна В.В. по ч.3 ст.20.1 КоАП РФ ("Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу"), назначив наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - сообщила Оленева.
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