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В Приморье начали периодически отключать мобильный интернет - РИА Новости, 23.06.2025
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04:31 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/primore-2024730046.html
В Приморье начали периодически отключать мобильный интернет
В Приморье начали периодически отключать мобильный интернет - РИА Новости, 23.06.2025
В Приморье начали периодически отключать мобильный интернет
Мобильный интернет стали периодически отключать в Приморье в "целях безопасности", сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T04:31:00+03:00
2025-06-23T04:31:00+03:00
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Мобильный интернет стали периодически отключать в Приморье в "целях безопасности", сообщает правительство региона. "В Приморье, как и во всех регионах России, стали периодически отключать мобильный интернет в целях безопасности. Такие временные ограничения – одна из мер безопасности, которую вводят в регионах в условиях СВО", - говорится в сообщении. В министерстве цифрового развития Приморья сообщили, что, несмотря на периодические ограничения мобильного интернета в Приморье, голосовая связь и SMS остаются доступными. Проводной интернет и Wi-Fi обеспечивают альтернативный доступ в сеть, включая торговый эквайринг.
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
В Приморье начали периодически отключать мобильный интернет

В Приморье мобильный интернет отключают в целях безопасности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Мобильный интернет стали периодически отключать в Приморье в "целях безопасности", сообщает правительство региона.
"В Приморье, как и во всех регионах России, стали периодически отключать мобильный интернет в целях безопасности. Такие временные ограничения – одна из мер безопасности, которую вводят в регионах в условиях СВО", - говорится в сообщении.
В министерстве цифрового развития Приморья сообщили, что, несмотря на периодические ограничения мобильного интернета в Приморье, голосовая связь и SMS остаются доступными. Проводной интернет и Wi-Fi обеспечивают альтернативный доступ в сеть, включая торговый эквайринг.
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