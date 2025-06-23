https://ria.ru/20250623/primore-2024730046.html

В Приморье начали периодически отключать мобильный интернет

В Приморье начали периодически отключать мобильный интернет - РИА Новости, 23.06.2025

В Приморье начали периодически отключать мобильный интернет

Мобильный интернет стали периодически отключать в Приморье в "целях безопасности", сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T04:31:00+03:00

2025-06-23T04:31:00+03:00

2025-06-23T04:31:00+03:00

общество

технологии

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Мобильный интернет стали периодически отключать в Приморье в "целях безопасности", сообщает правительство региона. "В Приморье, как и во всех регионах России, стали периодически отключать мобильный интернет в целях безопасности. Такие временные ограничения – одна из мер безопасности, которую вводят в регионах в условиях СВО", - говорится в сообщении. В министерстве цифрового развития Приморья сообщили, что, несмотря на периодические ограничения мобильного интернета в Приморье, голосовая связь и SMS остаются доступными. Проводной интернет и Wi-Fi обеспечивают альтернативный доступ в сеть, включая торговый эквайринг.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия