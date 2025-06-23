https://ria.ru/20250623/primore-2024730046.html
В Приморье начали периодически отключать мобильный интернет
В Приморье начали периодически отключать мобильный интернет - РИА Новости, 23.06.2025
В Приморье начали периодически отключать мобильный интернет
Мобильный интернет стали периодически отключать в Приморье в "целях безопасности", сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T04:31:00+03:00
2025-06-23T04:31:00+03:00
2025-06-23T04:31:00+03:00
общество
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Мобильный интернет стали периодически отключать в Приморье в "целях безопасности", сообщает правительство региона. "В Приморье, как и во всех регионах России, стали периодически отключать мобильный интернет в целях безопасности. Такие временные ограничения – одна из мер безопасности, которую вводят в регионах в условиях СВО", - говорится в сообщении. В министерстве цифрового развития Приморья сообщили, что, несмотря на периодические ограничения мобильного интернета в Приморье, голосовая связь и SMS остаются доступными. Проводной интернет и Wi-Fi обеспечивают альтернативный доступ в сеть, включая торговый эквайринг.
https://ria.ru/20250620/bpla-2024212382.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
В Приморье начали периодически отключать мобильный интернет
В Приморье мобильный интернет отключают в целях безопасности