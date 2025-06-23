https://ria.ru/20250623/primore-2024726488.html

В Приморье пять человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя

В Приморье пять человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя - РИА Новости, 23.06.2025

В Приморье пять человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Приморье по вине пьяного водителя, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T03:01:00+03:00

2025-06-23T03:01:00+03:00

2025-06-23T03:02:00+03:00

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Приморье по вине пьяного водителя, сообщает прокуратура региона. "В районе села Благодатное Хорольского округа водитель автомобиля УАЗ 1964 года рождения, совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем Toyota Ipsum", - говорится в сообщении. Как сообщает прокуратура региона, множественные травмы и госпитализация стали результатом ДТП для обоих водителей и трёх пассажиров Toyota Ipsum, включая трехлетнего мальчика и 12-летнюю девочку. Прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

https://ria.ru/20250621/dtp-2024541087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, россия