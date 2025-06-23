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В Приморье пять человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя - РИА Новости, 23.06.2025
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03:01 23.06.2025 (обновлено: 03:02 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/primore-2024726488.html
В Приморье пять человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя
В Приморье пять человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя - РИА Новости, 23.06.2025
В Приморье пять человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Приморье по вине пьяного водителя, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T03:01:00+03:00
2025-06-23T03:02:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Приморье по вине пьяного водителя, сообщает прокуратура региона. "В районе села Благодатное Хорольского округа водитель автомобиля УАЗ 1964 года рождения, совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем Toyota Ipsum", - говорится в сообщении. Как сообщает прокуратура региона, множественные травмы и госпитализация стали результатом ДТП для обоих водителей и трёх пассажиров Toyota Ipsum, включая трехлетнего мальчика и 12-летнюю девочку. Прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).
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происшествия, авто, россия
Происшествия, Авто, Россия
В Приморье пять человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя

В ДТП в Приморье пострадали пять человек, в том числе двое детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Приморье по вине пьяного водителя, сообщает прокуратура региона.
"В районе села Благодатное Хорольского округа водитель автомобиля УАЗ 1964 года рождения, совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем Toyota Ipsum", - говорится в сообщении.
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Как сообщает прокуратура региона, множественные травмы и госпитализация стали результатом ДТП для обоих водителей и трёх пассажиров Toyota Ipsum, включая трехлетнего мальчика и 12-летнюю девочку.
Прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).
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