https://ria.ru/20250623/primore-2024726488.html
В Приморье пять человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя
В Приморье пять человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя - РИА Новости, 23.06.2025
В Приморье пять человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Приморье по вине пьяного водителя, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T03:01:00+03:00
2025-06-23T03:01:00+03:00
2025-06-23T03:02:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Приморье по вине пьяного водителя, сообщает прокуратура региона. "В районе села Благодатное Хорольского округа водитель автомобиля УАЗ 1964 года рождения, совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем Toyota Ipsum", - говорится в сообщении. Как сообщает прокуратура региона, множественные травмы и госпитализация стали результатом ДТП для обоих водителей и трёх пассажиров Toyota Ipsum, включая трехлетнего мальчика и 12-летнюю девочку. Прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).
https://ria.ru/20250621/dtp-2024541087.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия
Происшествия, Авто, Россия
В Приморье пять человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя
В ДТП в Приморье пострадали пять человек, в том числе двое детей