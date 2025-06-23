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Предприниматели МО подали более 7 тыс. заявок через онлайн-сервис
Предприниматели МО подали более 7 тыс. заявок через онлайн-сервис - РИА Новости, 23.06.2025
Предприниматели МО подали более 7 тыс. заявок через онлайн-сервис
В Московской области предприниматели активно используют созданный три года назад электронный сервис для взаимодействия с контрольными органами. За это время... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:48:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Московской области предприниматели активно используют созданный три года назад электронный сервис для взаимодействия с контрольными органами. За это время поступило более 32 тысяч заявок, из которых более семи тысяч подано с начала 2025 года, сообщил 360.ru.Сервис позволяет предпринимателям в электронной форме осуществлять документооборот, получать консультации и оформлять заявки на профилактические визиты. Всего пользователям доступно 156 форм документов, используемых в работе с надзорными органами, рассказали в мингосуправления Подмосковья.Пользоваться сервисом можно через региональный портал госуслуг в разделе "Бизнесу" – "Контрольно-надзорная деятельность". Ответы на поданные заявления поступают в личный кабинет предпринимателя.
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