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Предприниматели МО подали более 7 тыс. заявок через онлайн-сервис - РИА Новости, 23.06.2025
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Новости Подмосковья
 
15:48 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/predprinimateli-2024867445.html
Предприниматели МО подали более 7 тыс. заявок через онлайн-сервис
Предприниматели МО подали более 7 тыс. заявок через онлайн-сервис - РИА Новости, 23.06.2025
Предприниматели МО подали более 7 тыс. заявок через онлайн-сервис
В Московской области предприниматели активно используют созданный три года назад электронный сервис для взаимодействия с контрольными органами. За это время... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:48:00+03:00
2025-06-23T15:48:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Московской области предприниматели активно используют созданный три года назад электронный сервис для взаимодействия с контрольными органами. За это время поступило более 32 тысяч заявок, из которых более семи тысяч подано с начала 2025 года, сообщил 360.ru.Сервис позволяет предпринимателям в электронной форме осуществлять документооборот, получать консультации и оформлять заявки на профилактические визиты. Всего пользователям доступно 156 форм документов, используемых в работе с надзорными органами, рассказали в мингосуправления Подмосковья.Пользоваться сервисом можно через региональный портал госуслуг в разделе "Бизнесу" – "Контрольно-надзорная деятельность". Ответы на поданные заявления поступают в личный кабинет предпринимателя.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Предприниматели МО подали более 7 тыс. заявок через онлайн-сервис

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Московской области предприниматели активно используют созданный три года назад электронный сервис для взаимодействия с контрольными органами. За это время поступило более 32 тысяч заявок, из которых более семи тысяч подано с начала 2025 года, сообщил 360.ru.
Сервис позволяет предпринимателям в электронной форме осуществлять документооборот, получать консультации и оформлять заявки на профилактические визиты. Всего пользователям доступно 156 форм документов, используемых в работе с надзорными органами, рассказали в мингосуправления Подмосковья.
Пользоваться сервисом можно через региональный портал госуслуг в разделе "Бизнесу" – "Контрольно-надзорная деятельность". Ответы на поданные заявления поступают в личный кабинет предпринимателя.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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