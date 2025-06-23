https://ria.ru/20250623/predprinimateli-2024867445.html

Предприниматели МО подали более 7 тыс. заявок через онлайн-сервис

Предприниматели МО подали более 7 тыс. заявок через онлайн-сервис - РИА Новости, 23.06.2025

Предприниматели МО подали более 7 тыс. заявок через онлайн-сервис

В Московской области предприниматели активно используют созданный три года назад электронный сервис для взаимодействия с контрольными органами. За это время... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:48:00+03:00

2025-06-23T15:48:00+03:00

2025-06-23T15:48:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Московской области предприниматели активно используют созданный три года назад электронный сервис для взаимодействия с контрольными органами. За это время поступило более 32 тысяч заявок, из которых более семи тысяч подано с начала 2025 года, сообщил 360.ru.Сервис позволяет предпринимателям в электронной форме осуществлять документооборот, получать консультации и оформлять заявки на профилактические визиты. Всего пользователям доступно 156 форм документов, используемых в работе с надзорными органами, рассказали в мингосуправления Подмосковья.Пользоваться сервисом можно через региональный портал госуслуг в разделе "Бизнесу" – "Контрольно-надзорная деятельность". Ответы на поданные заявления поступают в личный кабинет предпринимателя.

московская область (подмосковье)

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)