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В Хабаровском крае два села подтопило после выхода рек из берегов
В Хабаровском крае два села подтопило после выхода рек из берегов - РИА Новости, 23.06.2025
В Хабаровском крае два села подтопило после выхода рек из берегов
Два села подтопило из-за выхода рек из берегов в Хабаровском крае, сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:06:00+03:00
2025-06-23T09:06:00+03:00
2025-06-23T09:06:00+03:00
происшествия
верхнебуреинский район
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Два села подтопило из-за выхода рек из берегов в Хабаровском крае, сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. Подниматься вода в реках начала с воскресенья, после прошедших сильных дождей. "В результате повышения уровня воды в реках Чемчуко, Чегдомын и Ургал произошло подтопление территорий в нижнем Чегдомыне и в Ургале... Население информируется о текущей ситуации. На данный момент запросов об эвакуации граждан не поступало", - написал Маслов в своем Telegram-канале. По его словам, для предотвращения возможных последствий администрации района, городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын", Новоургальское городское поселение совместно проводят мониторинг паводковой ситуации и осмотр затопленных территорий. "Решается вопрос о доставке бутилированной воды и продуктов первой необходимости. В случае необходимости рассматривается возможность развёртывания пункта временного размещения и привлечения дополнительных ресурсов. Нахожусь в Ургале 1", - заключил Маслов. В свою очередь, глава Новоургальского городского поселения Евгений Стуков в своем Telegram-канале сообщил населению, что жителям поселка Ургал 1, в связи с угрозой сильного подтопления жилых домов необходимо принять меры по эвакуации в безопасное место, собрать ценные вещи, документы и тёплые вещи. Посёлок Ургал Верхнебуреинского района входит в состав Новоургальского городского поселения. Находится на Байкало-Амурской магистрали, на левом берегу реки Ургал (левый приток реки Бурея). Расстояние до Чегдомына 22 километра (на восток), до посёлка Новый Ургал 12 километров (на запад). Население - более 100 человек.
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происшествия, верхнебуреинский район, хабаровский край
Происшествия, Верхнебуреинский район, Хабаровский край
В Хабаровском крае два села подтопило после выхода рек из берегов
Маслов: в Хабаровском крае два села подтопило после выхода рек из берегов
ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Два села подтопило из-за выхода рек из берегов в Хабаровском крае, сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
Подниматься вода в реках начала с воскресенья, после прошедших сильных дождей.
"В результате повышения уровня воды в реках Чемчуко, Чегдомын и Ургал произошло подтопление территорий в нижнем Чегдомыне и в Ургале... Население информируется о текущей ситуации. На данный момент запросов об эвакуации граждан не поступало", - написал Маслов в своем Telegram-канале.
По его словам, для предотвращения возможных последствий администрации района, городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын", Новоургальское городское поселение совместно проводят мониторинг паводковой ситуации и осмотр затопленных территорий.
"Решается вопрос о доставке бутилированной воды и продуктов первой необходимости. В случае необходимости рассматривается возможность развёртывания пункта временного размещения и привлечения дополнительных ресурсов. Нахожусь в Ургале 1", - заключил Маслов.
В свою очередь, глава Новоургальского городского поселения Евгений Стуков в своем Telegram-канале сообщил населению, что жителям поселка Ургал 1, в связи с угрозой сильного подтопления жилых домов необходимо принять меры по эвакуации в безопасное место, собрать ценные вещи, документы и тёплые вещи.
Посёлок Ургал Верхнебуреинского района
входит в состав Новоургальского городского поселения. Находится на Байкало-Амурской магистрали, на левом берегу реки Ургал (левый приток реки Бурея). Расстояние до Чегдомына 22 километра (на восток), до посёлка Новый Ургал 12 километров (на запад). Население - более 100 человек.