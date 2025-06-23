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В Хабаровском крае два села подтопило после выхода рек из берегов

В Хабаровском крае два села подтопило после выхода рек из берегов - РИА Новости, 23.06.2025

В Хабаровском крае два села подтопило после выхода рек из берегов

Два села подтопило из-за выхода рек из берегов в Хабаровском крае, сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:06:00+03:00

2025-06-23T09:06:00+03:00

2025-06-23T09:06:00+03:00

происшествия

верхнебуреинский район

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Два села подтопило из-за выхода рек из берегов в Хабаровском крае, сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. Подниматься вода в реках начала с воскресенья, после прошедших сильных дождей. "В результате повышения уровня воды в реках Чемчуко, Чегдомын и Ургал произошло подтопление территорий в нижнем Чегдомыне и в Ургале... Население информируется о текущей ситуации. На данный момент запросов об эвакуации граждан не поступало", - написал Маслов в своем Telegram-канале. По его словам, для предотвращения возможных последствий администрации района, городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын", Новоургальское городское поселение совместно проводят мониторинг паводковой ситуации и осмотр затопленных территорий. "Решается вопрос о доставке бутилированной воды и продуктов первой необходимости. В случае необходимости рассматривается возможность развёртывания пункта временного размещения и привлечения дополнительных ресурсов. Нахожусь в Ургале 1", - заключил Маслов. В свою очередь, глава Новоургальского городского поселения Евгений Стуков в своем Telegram-канале сообщил населению, что жителям поселка Ургал 1, в связи с угрозой сильного подтопления жилых домов необходимо принять меры по эвакуации в безопасное место, собрать ценные вещи, документы и тёплые вещи. Посёлок Ургал Верхнебуреинского района входит в состав Новоургальского городского поселения. Находится на Байкало-Амурской магистрали, на левом берегу реки Ургал (левый приток реки Бурея). Расстояние до Чегдомына 22 километра (на восток), до посёлка Новый Ургал 12 километров (на запад). Население - более 100 человек.

https://ria.ru/20250516/altaj-2017264758.html

верхнебуреинский район

хабаровский край

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происшествия, верхнебуреинский район, хабаровский край