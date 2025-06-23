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Гражданин Польши готовил покушение на Зеленского, заявили в МВД республики
Гражданин Польши готовил покушение на Зеленского, заявили в МВД республики - РИА Новости, 23.06.2025
Гражданин Польши готовил покушение на Зеленского, заявили в МВД республики
Гражданина Польши задержали за подготовку покушения на Владимира Зеленского, заявил глава польского МВД Томаш Семоняк. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:32:00+03:00
2025-06-23T17:32:00+03:00
2025-06-23T18:10:00+03:00
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ВАРШАВА, 23 июн — РИА Новости. Гражданина Польши задержали за подготовку покушения на Владимира Зеленского, заявил глава польского МВД Томаш Семоняк. "Дело о пресечении действий по подготовке к покушению на президента Украины имело место в апреле 2024 года и завершилось задержанием сотрудниками Агентства внутренней безопасности и арестом гражданина Польши, который имел такие планы и пытался сотрудничать с российскими спецслужбами", — утверждает он в соцсети Х. Министр добавил, что Варшава сотрудничает с украинскими спецслужбами в вопросах обеспечения безопасности Зеленского.По словам Семоняка, обвинительное заключение уже передали в суд. Конкретных доказательств намерений задержанного сотрудничать с Россией он не привел.О предотвращении покушения на Зеленского в Польше заявил сегодня глава СБУ Василий Малюк. По его словам, местом атаки должен был стать аэропорт Жешув. Нападение готовил польский пенсионер, рассматривалось несколько вариантов, в том числе применение FPV-дрона или снайперского комплекса, утверждает Малюк.Сообщения о подготовке покушений на Зеленского уже появлялись и раньше в период падения мирового внимания к Украине — например, из-за обострения на Ближнем Востоке в прошлом году.
https://ria.ru/20250623/zelenskij-2024886358.html
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в мире, польша, украина, россия, томаш семоняк, владимир зеленский
В мире, Польша, Украина, Россия, Томаш Семоняк, Владимир Зеленский
Гражданин Польши готовил покушение на Зеленского, заявили в МВД республики
МВД Польши заявило о подготовке польским гражданином покушения на Зеленского