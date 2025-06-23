https://ria.ru/20250623/politsiya-2024966927.html

Полиция нашла пропавшую студентку из Нижнего Новгорода

Полиция нашла пропавшую студентку из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 23.06.2025

Полиция нашла пропавшую студентку из Нижнего Новгорода

Полицейские нашли студентку из Нижнего Новгорода, пропавшую две недели назад, с ней все в порядке, девушка якобы поехала посмотреть столицу, сообщила... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T21:53:00+03:00

2025-06-23T21:53:00+03:00

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происшествия

нижегородская область

москва

нижний новгород

ирина волк

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Полицейские нашли студентку из Нижнего Новгорода, пропавшую две недели назад, с ней все в порядке, девушка якобы поехала посмотреть столицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована информация о том, что студентка нижегородского вуза пропала при странных обстоятельствах, после чего ее родителям начали поступать сообщения с требованием выкупа. В МВД региона сообщили, что 9 июня родители девушки обратились в полицию с заявлением о ее безвестном исчезновении. "Многих взволновала история, произошедшая в Кстовском районе Нижегородской области, где в начале июня пропала 21-летняя девушка. Спешу успокоить - с ней все в порядке", - сообщила Волк в своем Telegram-канале. Сотрудники полиции установили, что 9 июня девушка покинула Нижегородскую область и улетела в Москву. "Сегодня полицейские обнаружили ее живой и здоровой в одном из хостелов в городе Бронницы Московской области. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщила Волк. На опубликованном видео девушка рассказывает, что сама поехала в Москву, чтобы посмотреть столицу и узнать о возможности поступления в университет. Утверждает, что насильно ее никто не удерживал, а полученные родителями видео с угрозами назвала "челленджем" с подругой. Как ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, скорее всего речь не идет о похищении, поскольку случившееся похоже на распространенную схему мошенничества, когда жертва сначала под каким-то предлогом переводит деньги злоумышленникам, а потом по их же требованию прячется от всех.

https://ria.ru/20250425/moskva-2013304176.html

https://ria.ru/20250530/sevastopol-2020016376.html

нижегородская область

москва

нижний новгород

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происшествия, нижегородская область, москва, нижний новгород, ирина волк