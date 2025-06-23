https://ria.ru/20250623/politsiya-2024966927.html
Полиция нашла пропавшую студентку из Нижнего Новгорода
Полиция нашла пропавшую студентку из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 23.06.2025
Полиция нашла пропавшую студентку из Нижнего Новгорода
Полицейские нашли студентку из Нижнего Новгорода, пропавшую две недели назад, с ней все в порядке, девушка якобы поехала посмотреть столицу, сообщила... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:53:00+03:00
2025-06-23T21:53:00+03:00
2025-06-23T21:54:00+03:00
происшествия
нижегородская область
москва
нижний новгород
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94050/33/940503399_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_042bc8a70e3176b996373f9d8daf7feb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Полицейские нашли студентку из Нижнего Новгорода, пропавшую две недели назад, с ней все в порядке, девушка якобы поехала посмотреть столицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована информация о том, что студентка нижегородского вуза пропала при странных обстоятельствах, после чего ее родителям начали поступать сообщения с требованием выкупа. В МВД региона сообщили, что 9 июня родители девушки обратились в полицию с заявлением о ее безвестном исчезновении. "Многих взволновала история, произошедшая в Кстовском районе Нижегородской области, где в начале июня пропала 21-летняя девушка. Спешу успокоить - с ней все в порядке", - сообщила Волк в своем Telegram-канале. Сотрудники полиции установили, что 9 июня девушка покинула Нижегородскую область и улетела в Москву. "Сегодня полицейские обнаружили ее живой и здоровой в одном из хостелов в городе Бронницы Московской области. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщила Волк. На опубликованном видео девушка рассказывает, что сама поехала в Москву, чтобы посмотреть столицу и узнать о возможности поступления в университет. Утверждает, что насильно ее никто не удерживал, а полученные родителями видео с угрозами назвала "челленджем" с подругой. Как ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, скорее всего речь не идет о похищении, поскольку случившееся похоже на распространенную схему мошенничества, когда жертва сначала под каким-то предлогом переводит деньги злоумышленникам, а потом по их же требованию прячется от всех.
https://ria.ru/20250425/moskva-2013304176.html
https://ria.ru/20250530/sevastopol-2020016376.html
нижегородская область
москва
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94050/33/940503399_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_2f768957acc3012bb75a875474531b38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, москва, нижний новгород, ирина волк
Происшествия, Нижегородская область, Москва, Нижний Новгород, Ирина Волк
Полиция нашла пропавшую студентку из Нижнего Новгорода
Полиция нашла студентку из Нижнего Новгорода, пропавшую две недели назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Полицейские нашли студентку из Нижнего Новгорода, пропавшую две недели назад, с ней все в порядке, девушка якобы поехала посмотреть столицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована информация о том, что студентка нижегородского вуза пропала при странных обстоятельствах, после чего ее родителям начали поступать сообщения с требованием выкупа. В МВД региона сообщили, что 9 июня родители девушки обратились в полицию с заявлением о ее безвестном исчезновении.
"Многих взволновала история, произошедшая в Кстовском районе Нижегородской области
, где в начале июня пропала 21-летняя девушка. Спешу успокоить - с ней все в порядке", - сообщила Волк
в своем Telegram-канале.
Сотрудники полиции установили, что 9 июня девушка покинула Нижегородскую область и улетела в Москву
.
"Сегодня полицейские обнаружили ее живой и здоровой в одном из хостелов в городе Бронницы Московской области
. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщила Волк.
На опубликованном видео девушка рассказывает, что сама поехала в Москву, чтобы посмотреть столицу и узнать о возможности поступления в университет. Утверждает, что насильно ее никто не удерживал, а полученные родителями видео с угрозами назвала "челленджем" с подругой.
Как ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, скорее всего речь не идет о похищении, поскольку случившееся похоже на распространенную схему мошенничества, когда жертва сначала под каким-то предлогом переводит деньги злоумышленникам, а потом по их же требованию прячется от всех.