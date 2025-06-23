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Полиция нашла пропавшую студентку из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 23.06.2025
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21:53 23.06.2025 (обновлено: 21:54 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/politsiya-2024966927.html
Полиция нашла пропавшую студентку из Нижнего Новгорода
Полиция нашла пропавшую студентку из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 23.06.2025
Полиция нашла пропавшую студентку из Нижнего Новгорода
Полицейские нашли студентку из Нижнего Новгорода, пропавшую две недели назад, с ней все в порядке, девушка якобы поехала посмотреть столицу, сообщила... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:53:00+03:00
2025-06-23T21:54:00+03:00
происшествия
нижегородская область
москва
нижний новгород
ирина волк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Полицейские нашли студентку из Нижнего Новгорода, пропавшую две недели назад, с ней все в порядке, девушка якобы поехала посмотреть столицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована информация о том, что студентка нижегородского вуза пропала при странных обстоятельствах, после чего ее родителям начали поступать сообщения с требованием выкупа. В МВД региона сообщили, что 9 июня родители девушки обратились в полицию с заявлением о ее безвестном исчезновении. "Многих взволновала история, произошедшая в Кстовском районе Нижегородской области, где в начале июня пропала 21-летняя девушка. Спешу успокоить - с ней все в порядке", - сообщила Волк в своем Telegram-канале. Сотрудники полиции установили, что 9 июня девушка покинула Нижегородскую область и улетела в Москву. "Сегодня полицейские обнаружили ее живой и здоровой в одном из хостелов в городе Бронницы Московской области. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщила Волк. На опубликованном видео девушка рассказывает, что сама поехала в Москву, чтобы посмотреть столицу и узнать о возможности поступления в университет. Утверждает, что насильно ее никто не удерживал, а полученные родителями видео с угрозами назвала "челленджем" с подругой. Как ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, скорее всего речь не идет о похищении, поскольку случившееся похоже на распространенную схему мошенничества, когда жертва сначала под каким-то предлогом переводит деньги злоумышленникам, а потом по их же требованию прячется от всех.
https://ria.ru/20250425/moskva-2013304176.html
https://ria.ru/20250530/sevastopol-2020016376.html
нижегородская область
москва
нижний новгород
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происшествия, нижегородская область, москва, нижний новгород, ирина волк
Происшествия, Нижегородская область, Москва, Нижний Новгород, Ирина Волк
Полиция нашла пропавшую студентку из Нижнего Новгорода

Полиция нашла студентку из Нижнего Новгорода, пропавшую две недели назад

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Полицейские нашли студентку из Нижнего Новгорода, пропавшую две недели назад, с ней все в порядке, девушка якобы поехала посмотреть столицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована информация о том, что студентка нижегородского вуза пропала при странных обстоятельствах, после чего ее родителям начали поступать сообщения с требованием выкупа. В МВД региона сообщили, что 9 июня родители девушки обратились в полицию с заявлением о ее безвестном исчезновении.
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"Многих взволновала история, произошедшая в Кстовском районе Нижегородской области, где в начале июня пропала 21-летняя девушка. Спешу успокоить - с ней все в порядке", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.
Сотрудники полиции установили, что 9 июня девушка покинула Нижегородскую область и улетела в Москву.
"Сегодня полицейские обнаружили ее живой и здоровой в одном из хостелов в городе Бронницы Московской области. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщила Волк.
На опубликованном видео девушка рассказывает, что сама поехала в Москву, чтобы посмотреть столицу и узнать о возможности поступления в университет. Утверждает, что насильно ее никто не удерживал, а полученные родителями видео с угрозами назвала "челленджем" с подругой.
Как ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, скорее всего речь не идет о похищении, поскольку случившееся похоже на распространенную схему мошенничества, когда жертва сначала под каким-то предлогом переводит деньги злоумышленникам, а потом по их же требованию прячется от всех.
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