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Российские войска нанесли удар по полигону в Одесской области - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/poligon-2024782102.html
Российские войска нанесли удар по полигону в Одесской области
Российские войска нанесли удар по полигону в Одесской области - РИА Новости, 23.06.2025
Российские войска нанесли удар по полигону в Одесской области
Удар был нанесен по полигону в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:28:00+03:00
2025-06-23T11:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
черкасская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Удар был нанесен по полигону в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Одесская область (один удар)... По полигону прилет", - сказал Лебедев. Кроме того, по его словам, взрыв был зафиксирован в районе военной базы в Черкасской области.
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одесская область
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одесская область, черкасская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Черкасская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска нанесли удар по полигону в Одесской области

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по полигону в Одесской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Удар был нанесен по полигону в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Одесская область (один удар)... По полигону прилет", - сказал Лебедев.
Кроме того, по его словам, взрыв был зафиксирован в районе военной базы в Черкасской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьЧеркасская областьСергей ЛебедевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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