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Российские войска нанесли удар по полигону в Одесской области
Российские войска нанесли удар по полигону в Одесской области - РИА Новости, 23.06.2025
Российские войска нанесли удар по полигону в Одесской области
Удар был нанесен по полигону в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:28:00+03:00
2025-06-23T11:28:00+03:00
2025-06-23T11:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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черкасская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Удар был нанесен по полигону в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Одесская область (один удар)... По полигону прилет", - сказал Лебедев. Кроме того, по его словам, взрыв был зафиксирован в районе военной базы в Черкасской области.
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одесская область, черкасская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Черкасская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска нанесли удар по полигону в Одесской области
Лебедев: ВС РФ нанесли удар по полигону в Одесской области