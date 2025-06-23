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Российские войска нанесли удар по полигону в Одесской области

Российские войска нанесли удар по полигону в Одесской области - РИА Новости, 23.06.2025

Российские войска нанесли удар по полигону в Одесской области

Удар был нанесен по полигону в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:28:00+03:00

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2025-06-23T11:28:00+03:00

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черкасская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Удар был нанесен по полигону в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Одесская область (один удар)... По полигону прилет", - сказал Лебедев. Кроме того, по его словам, взрыв был зафиксирован в районе военной базы в Черкасской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

черкасская область

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одесская область, черкасская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность